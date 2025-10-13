Quanto ha guadagnato Pogacar dopo tutte le vittorie nel ciclismo? La cifra non è quella che vi aspettate 

Tadej Pogacar ha chiuso un 2025 da sogno, vincendo praticamente tutto ciò che c’era da vincere. Tour de France , Mondiali , Europei , tre Monumento su cinque e una lunga serie di piazzamenti da podio nelle classiche e nelle corse a tappe. Numeri da fenomeno assoluto, che hanno certificato un dominio quasi imbarazzante nel panorama ciclistico mondiale. Eppure, a guardare i conti, i suoi guadagni in gara non sono all’altezza del suo palmarès. Pogacar , infatti, ha incassato “solo” 900 mila euro dai premi ufficiali distribuiti nel corso della stagione, una cifra quasi simbolica se paragonata al suo stipendio e ai bonus milionari che riceve dal Team UAE Emirates .

Pogacar e i premi nel 2025 "solo" 900 mila euro in tasca

Il dato è sorprendente: a fronte di una stagione praticamente perfetta, il fuoriclasse sloveno ha raccolto meno di un milione dai soli premi UCI. Ecco il dettaglio delle principali vincite: Tour de France – vincitore: 627.700 euro – premio che comprende i guadagni per la classifica generale (primo), premi per le vittorie di tappa, premi per classifiche speciali delle altre maglie indossate, bonus giornalieri per il comando di maglia, premi per i piazzamenti. UAE Tour – vincitore: 48.500 euro, comprensivi del premio per la vittoria in classifica generale, bonus giornalieri di maglia e tappe vinte. Liège–Bastogne–Liège primo: 20.000 euro. Giro delle Fiandre – primo: 20.000 euro. Il Lombardia – primo: 20.000 euro. Parigi-Roubaix – secondo 10.000 euro. Milano-Sanremo – terzo: 5.000 euro. Strade Bianche – primo: 20.000 euro. Giro del Delfinato: vincitore: 34.000 euro, comprensivi del premio di classifica generale, bonus giornalieri di maglia, vittoria e piazzamenti di tappa. Campionati del mondo (Kigali, Ruanda 2025) – vincitore prova in linea: 8.000 euro. Campionati Europei (Drôme e Ardèche, Francia 2025) – vincitore prova in linea e 2° a cronometro: 8.100 euro. Anche l'ultimo trionfo stagionale, Il Lombardia, ha portato in dote appena 20 mila euro, da dividere con tutti i compagni della UAE Emirates. Una cifra irrisoria per una Monumento di tale prestigio, simbolo di quanto i premi UCI restino lontani dai cachet degli altri sport. Insomma i guadagni reali di Pogacar arrivano altrove, grazie agli sponsor. In totale, il ciclista ha chiuso l’anno con circa 12 milioni di euro complessivi, una cifra che include stipendio, bonus, sponsor e royalties personali. Un patrimonio da top player assoluto, ma che dimostra ancora una volta come nel ciclismo (a differenza del calcio o della Formula 1) le vere fortune si costruiscono fuori dalle corse, e non sul podio.