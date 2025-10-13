Quanto ha guadagnato Pogacar dopo tutte le vittorie nel ciclismo? La cifra non è quella che vi aspettate 

Tadej Pogacar ha chiuso un 2025 da sogno, vincendo praticamente tutto ciò che c’era da vincere. Tour de France, Mondiali, Europei, tre Monumento su cinque e una lunga serie di piazzamenti da podio nelle classiche e nelle corse a tappe. Numeri da fenomeno assoluto, che hanno certificato un dominio quasi imbarazzante nel panorama ciclistico mondiale. Eppure, a guardare i conti, i suoi guadagni in gara non sono all’altezza del suo palmarès. Pogacar, infatti, ha incassato “solo” 900 mila euro dai premi ufficiali distribuiti nel corso della stagione, una cifra quasi simbolica se paragonata al suo stipendio e ai bonus milionari che riceve dal Team UAE Emirates.
Pogacar e i premi nel 2025 "solo" 900 mila euro in tasca
Il dato è sorprendente: a fronte di una stagione praticamente perfetta, il fuoriclasse sloveno ha raccolto meno di un milione dai soli premi UCI. Ecco il dettaglio delle principali vincite: Tour de France – vincitore: 627.700 euro – premio che comprende i guadagni per la classifica generale (primo), premi per le vittorie di tappa, premi per classifiche speciali delle altre maglie indossate, bonus giornalieri per il comando di maglia, premi per i piazzamenti. UAE Tour – vincitore: 48.500 euro, comprensivi del premio per la vittoria in classifica generale, bonus giornalieri di maglia e tappe vinte. Liège–Bastogne–Liège primo: 20.000 euro. Giro delle Fiandre – primo: 20.000 euro. Il Lombardia – primo: 20.000 euro. Parigi-Roubaix – secondo 10.000 euro. Milano-Sanremo – terzo: 5.000 euro. Strade Bianche – primo: 20.000 euro. Giro del Delfinato: vincitore: 34.000 euro, comprensivi del premio di classifica generale, bonus giornalieri di maglia, vittoria e piazzamenti di tappa. Campionati del mondo (Kigali, Ruanda 2025) – vincitore prova in linea: 8.000 euro. Campionati Europei (Drôme e Ardèche, Francia 2025) – vincitore prova in linea e 2° a cronometro: 8.100 euro. Anche l'ultimo trionfo stagionale, Il Lombardia, ha portato in dote appena 20 mila euro, da dividere con tutti i compagni della UAE Emirates. Una cifra irrisoria per una Monumento di tale prestigio, simbolo di quanto i premi UCI restino lontani dai cachet degli altri sport. Insomma i guadagni reali di Pogacar arrivano altrove, grazie agli sponsor. In totale, il ciclista ha chiuso l’anno con circa 12 milioni di euro complessivi, una cifra che include stipendio, bonus, sponsor e royalties personali. Un patrimonio da top player assoluto, ma che dimostra ancora una volta come nel ciclismo (a differenza del calcio o della Formula 1) le vere fortune si costruiscono fuori dalle corse, e non sul podio.