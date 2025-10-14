L'Acsi fuori dalla Federciclismo

La Federazione Ciclistica Italiana ha deciso di sospendere unilateralmente la convenzione con l'Acsi – Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero - che da anni rappresenta un punto di equilibrio e collaborazione per la crescita del movimento ciclistico nazionale.

"Una scelta - si legge nel comunicato Acsi - che colpisce migliaia di società, tesserati e appassionati che animano il ciclismo dilettantistico. La sospensione arriva proprio nel momento in cui ripartono le affiliazioni per la stagione 2026, un provvedimento che rischia di allontanare ulteriormente le associazioni sportive. L’Acsi, che rappresenta il cuore pulsante del ciclismo amatoriale italiano, con oltre 65 anni di esperienza e una rete capillare in tutto il Paese, organizza da oltre 10 anni le Gran Fondo più importanti d’Italia, e migliaia di eventi ciclistici e cicloturistici amatoriali garantendo standard tecnici, sicurezza, servizi e partecipazione che non hanno eguali. La nostra forza è la fiducia delle associazioni, la vicinanza ai territori. Per questo l’ACSI continuerà a lavorare per lo sviluppo dello sport amatoriale, nel segno della libertà associativa, dell’inclusione e della passione autentica".