Acsi, le gare non si fermano

L'Acsi non si ferma. Nonostante la sospensione della convenzione con la Federazione italiana ciclismo, le gare in calendario programmate da Acsi si correranno regolarmente. "Agli eventi Acsi - si legge nel comunicato - possono partecipare tutti i nostri tesserati, i tesserati di tutti gli Eps laddove la loro polizza non faccia riferimento ad esclusioni con richiami alla convenzione con la Fci. Anche i tesserati Fci che hanno versato le quote di iscrizione potranno partecipare agli eventi. Sarà comunque garantita la partecipazione mediante l'attivazione del tesseramento giornaliero. Non ci saranno aumenti di costi".

