Acsi, le gare non si fermano

Gli eventi in programma confermati, nonostante l'interruzione della convenzione con la Federciclismo
Acsi, le gare non si fermano
1 min
L'Acsi non si ferma. Nonostante la sospensione della convenzione con la Federazione italiana ciclismo, le gare in calendario programmate da Acsi si correranno regolarmente. "Agli eventi Acsi - si legge nel comunicato - possono partecipare tutti i nostri tesserati, i tesserati di tutti gli Eps laddove la loro polizza non faccia riferimento ad esclusioni con richiami alla convenzione con la Fci. Anche i tesserati Fci che hanno versato le quote di iscrizione potranno partecipare agli eventi. Sarà comunque garantita la partecipazione mediante l'attivazione del tesseramento giornaliero. Non ci saranno aumenti di costi".

