venerdì 24 ottobre 2025
Mondiali ciclismo su pista, oro per l'Italia nell'inseguimento a squadre femminile© EPA

Mondiali ciclismo su pista, oro per l'Italia nell'inseguimento a squadre femminile

A Santiago del Cile arriva la prima medaglia per le azzurre, che battono in finale la Germania
TagsCiclismoItalia

Arriva la prima gioia per l'Italia ai Mondiali di ciclismo su pista, in corso al Velódromo Peñalolén di Santiago del Cile. La squadra femminile di inseguimento composta da Martina Fidanza, Federica Venturelli, Vittoria Guazzini e Martina Alzini ha conquistato la medaglia d'oro, la prima della spedizione azzurra.

Trionfo Italia, battuta la Germania in finale

Le azzurre hanno sconfitto la Germania in finale. Medaglia di bronzo per la Gran Bretagna e quarto posto per il Belgio. L'Italia torna a vincere il titolo mondiale a tre anni dalla prima storia vittoria nel 2022. Tempo finale per l’Italia 4:09.569, mentre la Germania chiude in 4:09.951.

