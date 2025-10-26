Viviani, 'ultimo ballo' da leggenda: è oro nell'eliminazione ai Mondiali di ciclismo su pista!

Viviani, 'ultimo ballo' da leggenda: oro nell'eliminazione ai Mondiali

Il 36enne campione veronese, tre volte sul podio alle Olimpiadi (oro e bronzo a Rio e Tokyo nell'omnium e argento a Parigi 2024 nell'americana) e portabandiera a Tokyo 2021, sale di nuovo sul gradino più alto del podio e in cima al mondo disputando una prova da dominatore. Correndo per lunghi tratti in testa, ha rischiato senza mai esagerare il giusto rispondendo agli attacchi dell'olandese Yoeri Havik (poi giunto terzo) e battendo il neozelandese Campbell Stewart (secondo). Viviani aveva vinto l'oro nel 2021 a Roubaix e nel 2022 a Saint-Quentin-en-Yvelines. Per il veronese, che ha già annunciato il ritiro, si trattava dell'ultima gara da professionista.

L'azzurro esulta a Santiago del Cile: "Il finale che sognavo"

E 'The last dance' era scritto sulle magliette della squadra italiana che ha salutato l'oro di Viviani. "È stato il finale che sognavo - ha detto il 36enne ciclista veronese, che a sua volta indossava un mantello bianco con la stessa scritta -. Sono grato al ciclismo per tutto quello che mi ha dato - ha aggiunto l'azzurro -. Se guardo indietro vedo 16 anni di carriera sempre al vertice".