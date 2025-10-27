Viviani trionfa al Mondiale e dice addio: "Chiudere la carriera in questo modo è meglio di quanto potessi sperare" 

SANTIAGO DEL CILE (Cile) - Un finale da sogno. Elia Viviani chiude la propria carriera sportiva vincendo un titolo mondiale su pista , un epilogo da favola per il campione italiano che ha raccontato le proprie emozioni a Sky Sport. "Neanche nel più bello dei sogni avrei potuto immaginare questo finale di carriera - ammette il ciclista di Isola della Scala - abbiamo preparato la gara dell'eliminazione al meglio, ed è andato tutto per il verso giusto. Chiudere la carriera con la maglia iridata addosso è la cosa più grande che potevo sperare”.

Viviani: “Futuro? Resterò nel mondo del ciclismo”

Il trionfo ottenuto a Santiago del Cile è stato l’ultimo di una carriera corredata da tanti successi, ma il ciclista veneto, nonostante l’ultimo successo, ha deciso di chiudere la propria carriera professionistica. "E' arrivato il momento di dire addio alla bici - ha annunciato Elia Viviani - si sono allineate tante cose, e mi piace smettere così. Quest'anno ho fatto tutto quello che volevo: sono tornato a gareggiare su strada, ho partecipato alla Vuelta e ho vinto il Mondiale su pista. Il futuro? Il mio sogno è quello di restare nel mondo del ciclismo, mi vedrete ancora in giro, ma sotto un'altra veste".