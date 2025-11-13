Gran Premio Ciclismo Oggi e Domani: Cerimonia Finale a Carnello (Frosinone)

Una Stagione Record: 16 Tappe nel Centro-Sud

La challenge, patrocinata dal prestigioso Corriere dello Sport Stadio, ha visto i giovani atleti confrontarsi in ben 16 tappe distribuite in cinque regioni del Centro-Sud Italia nell'arco di sei mesi. Un'espansione record che consolida il GP Ciclismo Oggi e Domani come l'evento più importante della stagione giovanile del mezzogiorno.

Il circuito, curato e promosso instancabilmente da Marcello De Luca e Alvaro Muzzi del gruppo Ciclismo Oggi e Domani, ha toccato località come Piedimonte S.Germano, Bellona, Roma, Ruvo di Puglia, Fumone, Sora, e la tappa finale di Alberobello, dimostrando una crescita esponenziale nel numero di prove e nella copertura geografica.

Dettagli dell'Evento e Programma

La festa di premiazione inizierà alle ore 10:30 del 15 Novembre. Il programma prevede:

Saluti delle autorità istituzionali. Consegna dei riconoscimenti speciali alle società. L'attesissima premiazione dei primi tre classificati di ogni categoria.

I premi in denaro sono stati offerti liberamente da ex ciclisti e amici del gruppo social, in un gesto di grande supporto verso i giovani talenti.

Il Ricordo di Adriano Mei Tomasi

Un momento particolarmente emozionante sarà dedicato alla consegna del Premio Adriano Mei Tomasi, istituito in memoria di uno degli ideatori del Gran Premio, scomparso quest'anno. Questo riconoscimento sarà assegnato ai giovani atleti con il miglior posizionamento in classifica.

I Vincitori del GP Ciclismo Oggi e Domani

Ecco l'elenco dei primi tre classificati delle quattro categorie in gara:

Classifica Allievi

1°: Fiacco Andrea

2°: Montanaro Nicolò

3°: Arena Nicolò

Classifica Esordienti

1°: D’Andrea Riccardo

2°: Coletta Francesco

3°: Leo Gabriele

Classifica Donne Allieve

1°: Cozzolino Beatrice

2°: Di Ruscio Lucia

3°: Ratini Elena

Classifica Donne Esordienti

1°: Navarra Clelia

2°: Massai Chiara

3°: Faccenda Elisa

Riconoscimenti Speciali e Società Premiate

Premio Adriano Mei Tomasi

Donne Esordienti: Faccenda Elisa

Esordienti: Coletta Francesco

Premio Maggior Numero di Leader

Donne Allieve: Fracchiolla Noemi

Allievi: Arena Nicolò

Esordienti: Coletta Farancesco

Società Premiate (Top Team)

Saranno premiate le seguenti squadre, che si sono distinte per il numero di atleti presenti nelle top ten di ogni categoria:

TEAM WORKSERVICE CORATTI

TEAM FUSION BIKE

TEAN CAMBIKE

TEAM PIRATA COSMETALL VANGI

TEAM VELOSPORTSORANI

ASACI EVONACICLI Giovanissimi

Riconoscimenti Istituzionali e Media

CR LAZIO FCI : Premio speciale promotore storico GP Ciclismo Oggi e Domani.

: Premio speciale promotore storico GP Ciclismo Oggi e Domani. CP FROSINONE FCI : Comitato con maggior numero di gare nel territorio.

: Comitato con maggior numero di gare nel territorio. CP ROMA E LATINA FCI : Comitati distintisi per numero di gare sul territorio.

: Comitati distintisi per numero di gare sul territorio. CORRIERE DELLO SPORT STADIO: Media partner e patrocinatore ufficiale del GP.

L'auspicio degli organizzatori è che questo successo possa ripetersi e ampliarsi anche per l'edizione 2026.