Ciclismo, Viviani team manager della nazionale. Il nuovo assetto delle rappresentative

Elia Viviani dalla pista a una posizione da dirigente: il campione azzurro, che ha da poco chiuso la carriera col titolo mondiale su pista nell'Eliminazione, entra nello staff della nazionale come team manager La federciclismo ha infatti varato il nuovo assetto delle rappresentative azzurre: Viviani team manager sia della pista sia della strada, Roberto Amadio ct della strada elite, con Marco Villa che si concentrerà sul settore crono e sulla pista femminile.

Soddisfatto il presidente Cordiano Dagnoni: “Saluto a nome di tutto il movimento Elia Viviani, che entra a far parte della Struttura tecnica in un ruolo che gli permetterà di mettere a disposizione delle Nazionali la sua grande esperienza. Abbiamo assegnato a Roberto Amadio l’incarico di CT della strada élite, in modo da permettere a Marco Villa, com'era previsto, di concentrarsi in due settori (cronometro e pista donne) sui quali l’Italia investe molte speranze in ottica olimpica. Sono certo che questo nuovo assetto permetterà ad ogni singolo CT di lavorare con maggior profitto nell’ambito di un gruppo che, come indicato all’inizio del mio prima mandato, si muove e ragiona come un unico team.”

Elia Viviani: “Sono contento della fiducia accordatami dal Consiglio federale e mi auguro di essere all’altezza del compito assegnato. La Federazione è stata la mia casa da atleta per tanti anni, questo ruolo sarà per me una sfida ma soprattutto un’occasione per crescere e imparare come dirigente.”

Marco Villa: “Ho accettato l’incarico di CT strada élite sapendo che sarebbe stato di un anno, il tempo necessario per riorganizzare il settore con una prospettiva più ampia di una singola stagione. In diverse occasioni ho ricordato come Cronometro e Pista fossero impegni importanti che meritano il giusto impegno. Le Olimpiadi 2028 non sono poi così lontane ed è giusto concentrare tutte le nostre attenzioni su questi due settori strategici.”

Roberto Amadio: “E’ per me un grande onore guidare la Nazionale. Ripartiamo dagli ottimi piazzamenti di questa stagione e da diversi giovani che stanno maturando. Ringrazio il CF per la fiducia.”

L’altro cambiamento riguarda l’accorpamento del settore strada juniores, sia in linea che cronometro, sotto la direzione di Edoardo Salvoldi.

STRUTTURA TECNICA NAZIONALE 2026–2028

PISTA

Elia Viviani – Team Manager

Edoardo Salvoldi – Commissario Tecnico Uomini

Diego Bragato / Marco Villa – Commissari Tecnici Donne

Ivan Quaranta – Commissario Tecnico Velocisti (Uomini e Donne)

STRADA

Elia Viviani – Team Manager

Roberto Amadio – CT Strada Élite

Marino Amadori – CT Under 23

Dino Savoldi – CT Juniores (Strada e Crono)

Marco Velo – CT Donne

Marco Villa – CT Cronometro (Uomini U23/Élite – Donne Juniores/U23/Élite)

MTB XCO / XCE / XCM

Mirco Celestino – CT

MTB FREESTYLE

Manlio Iaccarino – CT

MTB DOWNHILL

Simone Fabbri – CT

BMX Race

Mattia Furlan – CT

TRIAL

Fabiano Grande – CT

CICLOCROSS/GRAVEL

Daniele Pontoni – CT

INDOOR

Luigi Bielli – CT

PARALIMPICO

Pierpaolo Addesi – CT