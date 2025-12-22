Attimi di paura per i ciclisti della Sc Padovani Polo Cherry Bank . Durante un allenamento a Dolcè, nei pressi del Lago di Garda, un auto si è affiancata al gruppo ed ha esploso dei colpi di arma da fuoco. Fortunatamente si trattava di colpi a salve. Ignori i motivi che hanno portato i conducenti del veicolo (un auto nera) a sparare. I ragazzi della squadra (gestita dal team manager Alessandro Petacchi ) sono rimasti sotto shock.

"Non si tratta di un episodio isolato"

"Siamo sollevati che tutti i ragazzi siano sani e salvi dopo quanto successo - ha dichiarato il presidente, Galdino Peruzzo - . Si tratta di una vicenda terribile che ci auguriamo non si ripeta mai più: la strada è la palestra dei nostri ragazzi e, come società, abbiamo provveduto ad adottare tutte le misure del caso per farli pedalare in sicurezza. Purtroppo, di fronte alla follia di certi soggetti, non possiamo davvero fare nulla. Quanto è successo in Val d'Adige, peraltro, non è l'unico episodio di aggressione da parte di automobilisti agli atleti della Padovani impegnati in allenamento in queste settimane. Va ricordato che anche nello scorso mese di settembre Marco Palomba era stato investito da un pirata della strada, è necessario sensibilizzare tutti coloro che si mettono al volante ad una cultura di maggiore rispetto".