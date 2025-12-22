Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 22 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Spari sui ciclisti del Team di Petacchi durante un allenamento: "È stato terribile"

Spari sui ciclisti del Team di Petacchi durante un allenamento: "È stato terribile"

Durante un allenamento sul Lago di Garda, un auto si è avvicinata al gruppo dei corridori ed ha aperto il fuoco
1 min

Attimi di paura per i ciclisti della Sc Padovani Polo Cherry Bank. Durante un allenamento a Dolcè, nei pressi del Lago di Garda, un auto si è affiancata al gruppo ed ha esploso dei colpi di arma da fuoco. Fortunatamente si trattava di colpi a salve. Ignori i motivi che hanno portato i conducenti del veicolo (un auto nera) a sparare. I ragazzi della squadra (gestita dal team manager Alessandro Petacchi) sono rimasti sotto shock. 

"Non si tratta di un episodio isolato"

"Siamo sollevati che tutti i ragazzi siano sani e salvi dopo quanto successo - ha dichiarato il presidente, Galdino Peruzzo - . Si tratta di una vicenda terribile che ci auguriamo non si ripeta mai più: la strada è la palestra dei nostri ragazzi e, come società, abbiamo provveduto ad adottare tutte le misure del caso per farli pedalare in sicurezza. Purtroppo, di fronte alla follia di certi soggetti, non possiamo davvero fare nulla. Quanto è successo in Val d'Adige, peraltro, non è l'unico episodio di aggressione da parte di automobilisti agli atleti della Padovani impegnati in allenamento in queste settimane. Va ricordato che anche nello scorso mese di settembre Marco Palomba era stato investito da un pirata della strada, è necessario sensibilizzare tutti coloro che si mettono al volante ad una cultura di maggiore rispetto".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ciclismo

Da non perdere

Viviani team manager della nazionaleL'ex ciclista Mario Cipollini ricoverato

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS