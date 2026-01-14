Sicurezza stradale per i ciclisti: le proposte della Federazione

La Federazione Ciclistica Italiana ha inviato, nella giornata di oggi, a tutti i Gruppi parlamentari una serie di proposte di intervento legislativo in materia di sicurezza stradale. Le proposte sono il risultato del lavoro di una specifica Commissione federale che, negli ultimi mesi, ha elaborato nuove norme per migliorare la sicurezza nelle competizioni — operative a partire dal 2027 — affiancandole a suggerimenti per rafforzare la tutela di tutti gli utenti della bicicletta.

Nella lettera di accompagnamento, il presidente Cordiano Dagnoni ha precisato che tali indicazioni non si pongono in alternativa alle modifiche attualmente in discussione sul Codice della strada, ma intendono integrarle e ampliarne la portata. Secondo la Federazione, infatti, è necessario estendere il raggio degli interventi.

«Crediamo – ha spiegato Dagnoni – che, se accolte, queste proposte possano rendere il nostro Paese più sicuro e ancora più attrattivo per il turismo in bicicletta, generando ricadute economiche ampiamente superiori ai costi di attuazione. La nostra priorità – ha concluso il presidente federale – è ridurre drasticamente gli incidenti che coinvolgono chi va in bicicletta. È una battaglia di civiltà».

PROPOSTA MODIFICA CODICE DELLA STRADA E LEGISLATIVA IN GENERE

VELOCIPEDE

I Velocipedi possono percorrere la strada sempreché dotati delle luci anteriori e posteriori. Le luci, nel corso del giorno, devono essere accese sempre ad intermittenza. Da mezz’ora prima del tramonto e fino a mezz’ora prima del sorgere del sole la luminosità deve essere fissa.

Casco obbligatorio per tutti coloro che percorrono strade aperte al traffico; casco obbligatorio fino a 14 anni anche su piste ciclabili.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE

divieto espresso del sorpasso nell’inesistenza della possibilità del rispetto dello spazio della distanza di 1,5 metri

divieto di sorpasso nelle zone 30

divieto di sorpasso con presenza di ciclisti che percorrono la carreggiata opposta

divieto di sorpasso a velocità superiore a quella di percorrenza della strada ridotta di 20-30km/h, ad accezione delle strade con limite di 50km/h nelle quali è considerato valido tale limite

durante il sorpasso del velocipede il veicolo deve mantenere la distanza di sicurezza

è consentito ai velocipedi la percorrenza parallela in coppia per aumentare la visibilità

la percorrenza ciclabile delle strade vede la possibilità di utilizzo di auto al seguito con funzione di assistenza nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE STRADE

obbligo di dotazione delle strade di cartellonistica atta al rispetto degli obblighi di percorrenza nel rispetto dei ciclisti e dei loro obblighi

MODIFICHE CODICE DELLA STRADA ED INTRODUZIONE DI NUOVE LEGGI

obbligo di realizzo, in occasione del rifacimento delle strade o della costruzione di nuove, di spazi di percorrenza ciclabile delimitati da strisce

gli spazi riservati alla ciclabilità, creati all’interno della strada, possono essere realizzati al di fuori delle dimensioni previste per le piste ciclabili al sussistere di spazi adeguati

lo spazio di percorrenza non può essere inferiore a 80cm-1 metro

introduzione, all’articolo 12 del Codice della Strada, di ulteriore comma specifico per lo svolgimento delle gare su strada denominato “3-ter”

le scorte tecniche autorizzate per lo svolgimento delle manifestazioni su strada, le cui funzioni possono essere svolte nello spazio compreso tra inizio e fine gara, sono altresì autorizzate ad operare nell’ambito di ciò che è loro concesso durante lo svolgimento della gara stessa in relazione a necessità strettamente funzionali e aggiuntive per la sicurezza

DOTAZIONI DEI VEICOLI A MOTORE