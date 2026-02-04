La Finale Outdoor Region ospiterà i Campionati Mondiali UCI Mountain Bike Enduro e E-Enduro 2026

L’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) e Warner Bros. Discovery (WBD) Sports annunciano che la terza edizione del Campionato del Mondo UCI di Mountain Bike Enduro ed E-Enduro si svolgerà a Finale Ligure e nel territorio della Finale Outdoor Region, dal 16 al 18 ottobre 2026. L’evento assegnerà i titoli di Campione del Mondo e le maglie iridate UCI nelle sei categorie previste: Enduro Elite Uomini, Enduro Elite Donne, Enduro Junior Uomini, Enduro Junior Donne, E-Enduro Uomini ed E-Enduro Donne. Con oltre vent’anni di storia legata all’outdoor e all’enduro, Finale Ligure e la Finale Outdoor Region sono oggi tra le destinazioni mountain bike più rinomate al mondo. Dal primo Finalenduro del 2008, la località ha ospitato senza interruzioni i più prestigiosi eventi internazionali — dall’Enduro World Series al Trofeo delle Nazioni fino alla Enduro World Cup, parte della WHOOP UCI Mountain Bike World Series, in alternanza con Pietra Ligure — distinguendosi per la qualità dei percorsi, l’eccellenza organizzativa e la profonda connessione con lo spirito autentico della disciplina.

Enduro, la Liguria in vetrina

Un territorio unico che, dalla montagna al mare, offre un network di oltre 200 trail: un ambiente naturale ideale per l’enduro, dove il dislivello, la varietà del terreno e la vista sul Mar Ligure creano quel mix perfetto che ha fatto guadagnare alla destinazione il titolo di “Home of Enduro” — il luogo dove questo sport è nato, si è evoluto e continua a ispirare biker di tutto il mondo. “L’assegnazione del UCI Mountain Bike Enduro e E-Enduro World Championships 2026 a Finale Ligure rappresenta un traguardo straordinario che celebra un percorso iniziato alla fine degli anni ‘90,” dichiarano Angelo Berlangieri, Sindaco di Finale Ligure e Valter Sericano, Assessore allo Sport. “Dai primi eventi mountain bike ad oggi, abbiamo visto crescere insieme lo sport, il territorio e la comunità che lo anima. Finale Ligure è diventata un punto di riferimento internazionale per l’enduro e per tutto il movimento outdoor, grazie a un lavoro costante di promozione, cura e visione condivisa. Il Mondiale UCI non è solo un grande evento sportivo, ma un riconoscimento al valore di un territorio che ha saputo costruire, con passione e determinazione, un modello di sviluppo sostenibile e di successo". Ugo Frascherelli, Presidente Consorzio Finale Outdoor Region, aggiunge: “Siamo orgogliosi di far parte del Comitato Organizzatore Locale dei UCI Mountain Bike Enduro e E-Enduro World Championships 2026, l’evento più prestigioso e significativo per queste discipline. Questo importante traguardo è il risultato di un grande lavoro di squadra, iniziato dall’Associazione Finale Outdoor Resort e portato avanti dal Consorzio Finale Outdoor Region, grazie alla collaborazione con i Comuni di Finale Ligure e Pietra Ligure, le amministrazioni del Finalese e tutte le persone che negli anni hanno contribuito a far crescere e valorizzare la nostra destinazione. Oggi l’outdoor rappresenta un vero motore dell’economia locale, e questo successo conferma quanto la promozione del territorio attraverso gli eventi sportivi — di cui il mondiale UCI è la massima espressione — sia fondamentale per la crescita e il riconoscimento internazionale della Finale Outdoor Region.”