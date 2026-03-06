Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 6 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Strade Bianche 2026: la Teams Presentation alla Fortezza Medicea di Siena© Sito Strade Bianche

Strade Bianche 2026: la Teams Presentation alla Fortezza Medicea di Siena

Tutto pronto per il grande weekend della 'Classica del Nord più a sud d’Europa': in programma oggi (venerdì 6 marzo) uno degli eventi più attesi dai tifosi
1 min
TagsCiclismoStrade biancheSiena

SIENA - Che si alzi la polvere! È tutto pronto infatti per il grande weekend della 'Classica del Nord più a sud d’Europa' e oggi (venerdì 6 marzo) è in programma uno dei momenti più attesi da tifosi e appassionati: la presentazione delle squadre di Strade Bianche Crédit Agricole e Strade Bianche Women Elite Crédit Agricole.

Strade Bianche 2026, è il giorno della Teams Presentation

Nella suggestiva cornice della Fortezza Medicea di Siena, i corridori sfileranno sul palco per la Teams Presentation, offrendo al pubblico il primo faccia a faccia con i protagonisti. L’appuntamento è fissato a partire dalle ore 16, con l'evento che si protrarrà fino alle ore 17:30: un’occasione unica per respirare l’adrenalina della vigilia prima della partenza dell’edizione 2026.

 

Tutte le news di Ciclismo

