Strade Bianche 2026: la Teams Presentation alla Fortezza Medicea di Siena

SIENA - Che si alzi la polvere! È tutto pronto infatti per il grande weekend della 'Classica del Nord più a sud d’Europa' e oggi (venerdì 6 marzo) è in programma uno dei momenti più attesi da tifosi e appassionati: la presentazione delle squadre di Strade Bianche Crédit Agricole e Strade Bianche Women Elite Crédit Agricole.