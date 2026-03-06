Strade bianche, Pogacar a caccia del poker. Tutti i possibili protagonisti

È finalmente tutto pronto per le Strade Bianche Credit Agricole e Strade Bianche Women Elite Credit Agricole in programma nel weeken sulle Crete Senesi e che inaugureranno la stagione italiana di grandi eventi ciclistici. Tante le stelle al via, la più luminosa di tutte quella del campione del mondo Tadej Pogacar .

Lo sloveno a caccia del poker

Il fenomeno sloveno sarà dunque il grande favorito, essendosi già imposto per tre volte su tre partecipazioni, la prima nel 2022, le altre due consecutivamente nel 2024 e nel 2024. Dovesse riuscire a calare il pokere di successi stabilirebbe l'ennesimo record personale. A tentare di contendergli la vittoria finale, Pidcock, vincitore nel 2023 e secondo lo scorso anno, e Wout Van Aert, vincitore nel 2020 e che torna a partecipare dopo cinque anni di assenza. Tra gli outsider più accreditati Alaphilippe, Healy, Van Gils e Madouas, secondo nel 2023. Curiosità per Seixas, partito fortissimo quest'anno, e Tibor Del Grosso, reduce dai successi nel ciclocross.

Gli italiani da tenere d'occhio

Per quanto riguarda gli italiani in gara, occhi puntati su Filippo Zana e Giulio Pellizzari, che correrà la Strade Bianche Crédit Agricole per la prima volta. Mentre tra le donne sarà Elisa Longo Borghini, già nell'albo d'oro della corsa, a sfidare le grandi favorite Lotte Kopecky e Demi Vollering, ma anche Anna Van der Breggen, Pauline Ferrand Prevot, Katarzyna Niewadoma, Kim Le Court e Magdeleine Vallieres, campionessa del mondo in carica.