Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 7 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Strade bianche, Pogacar a caccia dell'impresa© EPA

Strade bianche, Pogacar a caccia dell'impresa

Nessuno è mai riuscito a vincere la corsa toscana per quattro volte. Dei 203 chilometri complessivi ben 64 si correranno sullo sterrato
1 min

Nessuno ha mai vinto per quattro volte alla Strade Bianche. Oggi a Siena sarà Tadej Pogacar ad andare all’assalto del record, dopo aver già trionfato sulle crete senesi nel 2022, 2024 e 2025. A far saltare il banco ci proveranno Pidcock e Van Aert, anche se nessuno sembra davvero in grado di impensierire il marziano sloveno. Dei 203 chilometri complessivi ben 64 si correranno sullo sterrato, divisi in 14 settori.

43 italiani in gara

In tutto gli italiani al via saranno 43, ma un nostro corridore (Moreno Moser) non vince questa corsa addirittura dal 2013. Sempre oggi si disputerà la corsa femminile, dove sulla carta il testa a testa sarà tra Kopecky e Vollering lungo i 133 chilometri totali, di cui 33 da affrontare sullo sterrato. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta su Rai Sport ed Eurosport.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ciclismo

Da non perdere

Strade bianche, Pogacar a caccia del pokerQuanto ha guadagnato Pogacar ?

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS