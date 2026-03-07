Strade bianche, Pogacar a caccia dell'impresa
Nessuno ha mai vinto per quattro volte alla Strade Bianche. Oggi a Siena sarà Tadej Pogacar ad andare all’assalto del record, dopo aver già trionfato sulle crete senesi nel 2022, 2024 e 2025. A far saltare il banco ci proveranno Pidcock e Van Aert, anche se nessuno sembra davvero in grado di impensierire il marziano sloveno. Dei 203 chilometri complessivi ben 64 si correranno sullo sterrato, divisi in 14 settori.
43 italiani in gara
In tutto gli italiani al via saranno 43, ma un nostro corridore (Moreno Moser) non vince questa corsa addirittura dal 2013. Sempre oggi si disputerà la corsa femminile, dove sulla carta il testa a testa sarà tra Kopecky e Vollering lungo i 133 chilometri totali, di cui 33 da affrontare sullo sterrato. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta su Rai Sport ed Eurosport.