Nessuno ha mai vinto per quattro volte alla Strade Bianche. Oggi a Siena sarà Tadej Pogacar ad andare all’assalto del record, dopo aver già trionfato sulle crete senesi nel 2022, 2024 e 2025. A far saltare il banco ci proveranno Pidcock e Van Aert, anche se nessuno sembra davvero in grado di impensierire il marziano sloveno. Dei 203 chilometri complessivi ben 64 si correranno sullo sterrato, divisi in 14 settori.