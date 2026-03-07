© LAPRESSE
Strade Bianche Women, Chabbey prima al traguardo di Piazza del Campo
Elisa Longo Borghini ha chiuso la gara al quarto posto: i dettagli
In attesa della prova di Pogcar, la dodicesima edizione della Strade Bianche Women Elite Credit Agricole è stata vinta da Elise Chabbey (FDJ United - Suez). E' stata lei a tagliare per prima il traguardo finale nell'iconica cornice di Piazza del Campo, davanti a Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM zondacrypto), Franziska Koch (FDJ United - Suez) ed Elisa Longo Borghini. La gara ha proposto un tracciato di 133 km che si rivela fin da subito una vera prova di resistenza e selezione. Le atlete dovranno hanno affrontato 11 settori di sterrato in Toscana.