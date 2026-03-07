Pogacar non tradisce le attese e stacca tutti: quarto trionfo nella Strade Bianche 

Dopo lo show della donne, Tadej Pogacar si prende la scena e si conferma di un altro pianeta. Il ciclista dell'Uae Emirates ha trionfato nella edizione 2026 della Strade Bianche, arrivando da solo sul traguardo in piazza del Campo. Il campione del mondo sloveno è il primo corridore a vincere quattro volte la classica in terra Toscana. In sette sue partecipazioni, la prima nel 2019, si è imposto nel 2022 e poi tre volte di fila dal 2024 ad oggi.