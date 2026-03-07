Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 7 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Pogacar non tradisce le attese e stacca tutti: quarto trionfo nella Strade Bianche

Pogacar non tradisce le attese e stacca tutti: quarto trionfo nella Strade Bianche 

Il ciclista sloveno entra nella storia arrivando da solo sul traguardo in Piazza del Campo: i dettagli
1 min
Pogacar Strade bianche

Dopo lo show della donne, Tadej Pogacar si prende la scena e si conferma di un altro pianeta. Il ciclista dell'Uae Emirates ha trionfato nella edizione 2026 della Strade Bianche, arrivando da solo sul traguardo in piazza del Campo. Il campione del mondo sloveno è il primo corridore a vincere quattro volte la classica in terra Toscana. In sette sue partecipazioni, la prima nel 2019, si è imposto nel 2022 e poi tre volte di fila dal 2024 ad oggi. 

La gara di Pogacar in Toscana 

Pogacar ha coperto i 202 chilometri del percorso da Siena a Siena, con 33 di sterrato divisi in undici settori, con il tempo di 4.44.15, dopo aver staccato tutti ad un'ottantina di km dal traguardo. Il secondo posto, con un minuto di distacco, è stato conquistato dal 19enne francese Paul Seixas, il terzo dal messicano Isaac Del Toro. 

 

 

 

Tutte le news di Ciclismo

