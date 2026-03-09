Strade Bianche sempre Giallorosse: la Centuria domina il fango di Siena

Le Strade Bianche continuano a regalare emozioni uniche a tutto il popolo del ciclismo. Dopo aver ammirato il sabato l’ennesima impresa di Tadej Pogačar, la domenica è toccato agli oltre 8.500 partecipanti — di cui il 35% provenienti dall’estero — misurarsi con uno sterrato e salite dal fascino inimitabile.

Il meteo ha reso la sfida ancora più impegnativa: la pioggia caduta nella notte ha trasformato il percorso, richiedendo una fatica supplementare per gestire i tratti più tecnici. L’A.S. Roma Ciclismo ha risposto presente, con tutti i suoi rappresentanti capaci di concludere con successo la prova fino al traguardo di Piazza del Campo.

Tra i risultati di rilievo, si segnalano le ottime prove nelle categorie femminili con il quarto posto di Lina Esposito e il sesto posto di Mariola Slyz nella categoria WD. Per quanto riguarda il settore maschile, Nazzareno Asci, Claudio Sinigalia, Ciro Michele Veneruso e Fabio Mastrangeli hanno portato a termine con determinazione il percorso della mediofondo.

Sulla distanza della granfondo, spicca la prestazione di Roberto Grassi, che chiudendo il percorso lungo conquista la prima “stella” del suo cammino verso il Prestigio 2026. Una prova di carattere per tutta la squadra, che ha saputo onorare la maglia in una delle gare più dure e affascinanti del panorama mondiale.