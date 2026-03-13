Dal 13 al 15 marzo il Salento torna a pedalare nella storia

Un evento che non è soltanto ciclismo. È memoria, racconto, paesaggio. La Ciclostorica Salento De Finibus Terrae unisce sport, cultura e territorio in un’esperienza che va oltre la semplice pedalata: un viaggio nel tempo e nello spazio lungo le strade del Salento, dove il ritmo lento della bicicletta diventa occasione di incontro, scoperta e condivisione. A fare da cuore organizzativo e logistico è Caroli Hotels, con l’Hotel Terminal di Santa Maria di Leuca e, a Gallipoli, l’Ecoresort Le Sirenè, il Bellavista Club e il Joli Park Hotel. Strutture che diventano punto di riferimento di un progetto che guarda alla promozione del territorio partendo da Santa Maria di Leuca, luogo simbolico dove la terra sembra terminare e il mare si apre infinito all’orizzonte.

È proprio questo confine naturale e poetico – il De Finibus Terrae – a rendere unica la manifestazione: pedalare verso Leuca significa attraversare paesaggi, storie, comunità e memorie che raccontano l’anima più autentica del Salento. Durante tutti i momenti dell'evento sarà presente la Pattuglia Ciclistica Storica dei Bersaglieri d'Italia.

I percorsi

La prima edizione si sviluppa lungo due itinerari pensati per vivere il territorio con spirito cicloturistico:

Gallipoli – Santa Maria di Leuca (45 km), con l’apertura straordinaria della suggestiva Cascata monumentale dell’Acquedotto Pugliese, uno degli scenari più affascinanti del Capo di Leuca.

Gallipoli – Monteroni di Lecce (60 km), con arrivo al Velodromo degli Ulivi, storica struttura che nel 1976 ospitò i Campionati del Mondo di ciclismo su pista.

Il Salento terra di ciclismo e turismo lento

Negli ultimi anni il movimento ciclistico nel Salento sta vivendo una crescita significativa, sostenuto da un modello di turismo lento e sostenibile che valorizza paesaggi costieri, borghi barocchi e strade rurali. Tra i progetti più significativi spicca La Ciclonica, ciclovia del Salento Ionico coordinata da Roberto Guido: circa 300 chilometri suddivisi in cinque anelli che attraversano parchi naturali, tratti costieri e aree rurali, pensati per il cicloturismo slow. Il territorio è inoltre attraversato dalla Ciclovia Adriatica, grande itinerario nazionale di circa 1300 chilometri che collega Trieste a Santa Maria di Leuca, con oltre 500 chilometri lungo la costa pugliese. Grazie al clima mite e alla presenza di strade secondarie a bassa intensità di traffico, il Salento è una destinazione ideale per pedalare quasi tutto l’anno, in particolare nelle stagioni primaverili e autunnali.

Organizzazione e obiettivi

Il coordinamento organizzativo è affidato a Michela Piccioni, tra le figure più autorevoli del panorama delle ciclostoriche italiane. Caroli Hotels è soggetto promotore dell’iniziativa, con il supporto di un network turistico tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca e la collaborazione tecnica dell’ASD Salento Ciclismo, responsabile della sicurezza e della gestione sportiva. Il progetto gode inoltre del patrocinio del WWF Salento, a sostegno della mobilità sostenibile e dell’uso della bicicletta come stile di vita. Gli obiettivi della manifestazione sono chiari:

valorizzare il Salento come destinazione di turismo lento e sostenibile

raccontare la grande storia del ciclismo italiano

costruire una piattaforma di promozione territoriale che unisca sport, cultura e paesaggio



Le partenze sono previste dal Bellavista Club di Gallipoli alle ore 9:00.

Per iscrizioni e informazioni:

Segreteria organizzativa

Lorenzo Ingrosso – 346 6197277

Ester Franco – 0833 202536

Mail: ciclismo@carolihotels.it – eventi@carolihotels.it

Mostre, premi e incontri

Durante i giorni della manifestazione il territorio ospiterà un ricco calendario di eventi culturali, mostre e riconoscimenti dedicati alla storia del ciclismo.

Monteroni di Lecce – Palazzo Ducale

Mostra dedicata a Francesco Moser, vincitore del Campionato del Mondo di inseguimento su pista al Velodromo degli Ulivi.

Premi speciali a:

Totò Bianco, presidente onorario Federciclismo Puglia

Salvatore Grimaldi, imprenditore pugliese e titolare del marchio Bianchi

Francesco Tarantino, titolare dell’omonima Polisportiva



Premi alla carriera a:

Richard Pascal, campione olimpico Atlanta 1996

Arrigo Petacchi, vincitore della tappa Lecce–Lecce del Giro d’Italia 2003

Mario Cipollini, vincitore di cinque tappe del Giro di Puglia



Altri riconoscimenti:

Premio al telaista salentino Carlo Carlà

Menzione speciale al ciclista paralimpico Carlo Calcagni, ufficiale dell’Esercito Italiano

Targa di amicizia a Giovanni Gugliada, sindaco di Castellania Coppi



Targhe alla memoria:

Giuseppe Guido, rappresentante della Federazione Ciclistica Italiana al Mondiale di Monteroni

famiglia Mario Marini, sindaco di Monteroni e promotore del velodromo

Vito Di Tano, pluricampione mondiale

il fotografo Gerardino Quarta



Incontri con le scuole

Nei comuni di Lecce, Maglie, Otranto, Gallipoli, Tricase, Nardò e Galatina si terranno incontri con studenti delle scuole primarie e secondarie dedicati all’educazione alla mobilità sostenibile e alla storia del Giro del Salento, a cura di Antonio Fermo.

Eventi collaterali

Gallipoli – Joli Park Hotel

Presentazione del progetto Bicibus di Gallipoli a cura della FIAB – Federazione Italiana Amici della Bicicletta.

Gallipoli – Bellavista Club

Mostra fotografica “Ciclonica, la Ciclovia del Salento Ionico” a cura di Roberto Guido.

Gallipoli – Ristorante Zerostelle

Esposizione vintage e mostra scambio.

Santa Maria di Leuca – Villa La Meridiana

Mostra “Ritorno in pista” a cura di Giuseppe Dell’Atti dedicata ai pionieri del ciclismo.

Gallipoli – Ecoresort Le Sirenè

Convegno “Il cicloturismo come investimento strategico per i territori”, con associazioni, giornalisti, opinion leader e tour operator specializzati. Coordinamento di Fulvio Morgese, componente del Comitato Tecnico Scientifico ANCI Puglia.

Gallipoli – Sirenhello Show

gimcana per bambini

challenge di mountain bike e ciclocross

corsa amatoriale con bici gravel

ciclotappo



Prevista anche l’esibizione della Pattuglia ciclistica dei Bersaglieri d’Italia.

Le soste lungo il percorso

Gallipoli – Cave di Mater Gratiae

Copertino – Castello e Antica Cantina Cupertinum

Leverano – GAL Terra d’Arneo con degustazioni enogastronomiche e performance di artigiani

Monteroni di Lecce – Velodromo degli Ulivi

Racale – Cooperativa ACLI con degustazioni di prodotti salentini

Santa Maria di Leuca – Cascata Monumentale dell’Acquedotto Pugliese

Gagliano del Capo – Tessitoria artigianale Giaquinto

Ugento – Museo Archeologico