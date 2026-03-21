Pogacar straordinario: cade, recupera e vince la Milano-Sanremo!

Tadej Pogacar rompe uno dei suoi ultumi tabù e vince la 117esima edizione della Milano-Sanremo. Lo sloveno regola in una volata a due l'inglese Tom Pidcock e conquista il primo successo nella Classicissima. Pogacar è arrivato primo sul traguardo battendo di mezza ruota Pidcock, con un tempo finale di 6:35:49. Lo sloveno era caduto qualche chilometro prima della Cipressa, con evidenti abrasioni sul fianco e sulla coscia sinistra, e ha dovuto rincorrere il gruppo, elemento che accresce ulteriormente la sua impresa. Il corridore della Uae, attualmente, detiene 4 delle ultime 5 Classiche Monumento: non aveva mai vinto la classicissima di primavera. Terzo al traguardo Wout Van Aert, partito dal gruppo inseguitori dopo la discesa del Poggio, quarto Mads Pedersen. Primo degli italiani Andrea Vedrame, sesto.