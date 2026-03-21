Pogacar straordinario: cade, recupera e vince la Milano-Sanremo!
Tadej Pogacar rompe uno dei suoi ultumi tabù e vince la 117esima edizione della Milano-Sanremo. Lo sloveno regola in una volata a due l'inglese Tom Pidcock e conquista il primo successo nella Classicissima. Pogacar è arrivato primo sul traguardo battendo di mezza ruota Pidcock, con un tempo finale di 6:35:49. Lo sloveno era caduto qualche chilometro prima della Cipressa, con evidenti abrasioni sul fianco e sulla coscia sinistra, e ha dovuto rincorrere il gruppo, elemento che accresce ulteriormente la sua impresa. Il corridore della Uae, attualmente, detiene 4 delle ultime 5 Classiche Monumento: non aveva mai vinto la classicissima di primavera. Terzo al traguardo Wout Van Aert, partito dal gruppo inseguitori dopo la discesa del Poggio, quarto Mads Pedersen. Primo degli italiani Andrea Vedrame, sesto.
Le parole di Pogacar
"Sono molto felice, un sacco di emozioni, per un po' dovrò curare le ferite ma davvero non vedevo l'ora di vincere questa gara. Ho ricevuto grandi congratulazioni da Tom (Pidcock, ndr), non mi capita spesso di fare uno sprint a due, sapevo che lui era veloce e sarebbe stata dura ma alla fine sono riuscito a mettere la ruota davanti". Lo dice il campione del mondo di ciclismo, Tadej Pogacar, commentando la sua prima vittoria in carriera alla Milano-Sanremo. "Mi ci vorrà un po' di tempo per realizzare che finalmente ho vinto la Milano-Sanremo", ha aggiunto a caldo lo sloveno.