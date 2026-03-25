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Pogacar ha vinto la Milano-Sanremo con la bicicletta danneggiata: l'incredibile retroscena svelato dal meccanico© Lapresse

Pogacar ha vinto la Milano-Sanremo con la bicicletta danneggiata: l'incredibile retroscena svelato dal meccanico

Il ciclista campione del mondo si è aggiudicato la classica per la prima volta nonostante un problema tecnico grave
2 min
TagsPogacar

La vittoria di Tadej Pogacar alla recentissima Milano-Sanremo è stata eroica non soltanto perché raggiunta dopo una caduta durante il percorso, ma anche per un altro particolare che è emerso soltanto nelle ultime ore. Il meccanico del suo team ha infatti rivelato che la bicicletta, con la quale il campione del mondo sloveno ha continuato a correre, era danneggiata, in particolare la forcella posteriore che premeva sul disco del freno. Sul traguardo Pogacar ha preceduto in volata il britannico Pidcock e, di 4", il belga Van Aert.

La rivelazione del meccanico

Il retroscena sulla 'Classica di Primavera' arriva da Bostjan Kavcnik, meccanico dellla UAE Emirates-XRG, che ha parlato al quotidiano sloveno Delo, poi ripreso dai francesi di L'Equipe. "La forcella posteriore era danneggiata, ma fortunatamente non si è spezzata", il racconto del meccanico di Pogacar, che ha anche aggiunto: "Il telaio si è rotto durante la caduta e il disco del freno ha sfregato contro la superficie frenante: se Tadej avesse saputo in che condizioni era la bici, non avrebbe fatto la discesa con tanta aggressività; persino Tom Pidcock ha faticato a stargli dietro a tratti". Il 27enne Pogacar, che ha vinto tantissimo in carriera finora, era al primo successo nella Milano-Sanremo.

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