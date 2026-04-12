Parigi-Roubaix, l'intervista a Moser: "Ganna deve saper cogliere l’attimo"

L'Inferno del Nord è pronto a emettere il suo verdetto. Oggi Tadej Pogacar ha il primo match point della sua carriera per chiudere il cerchio ed entrare nel ristretto club dei plurivincitori di tutte le Classiche Monumento. Dopo aver sfatato il tabù Milano-Sanremo tre settimane fa, all’appello manca la corsa delle pietre più famosa al mondo, la Parigi-Roubaix. Tra lui e l’apoteosi c’è soprattutto Mathieu Van der Poel, vincitore delle ultime tr