Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 12 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Parigi-Roubaix, l'intervista a Moser: "Ganna deve saper cogliere l’attimo"

Parigi-Roubaix, l'intervista a Moser: "Ganna deve saper cogliere l’attimo"

L’ex campione parla della grande Classica e lancia Filippo che l’ha già vinta da Under 23
Alberto Dolfin
1 min
TagsGannaMoserparigi roubaix

L'Inferno del Nord è pronto a emettere il suo verdetto. Oggi Tadej Pogacar ha il primo match point della sua carriera per chiudere il cerchio ed entrare nel ristretto club dei plurivincitori di tutte le Classiche Monumento. Dopo aver sfatato il tabù Milano-Sanremo tre settimane fa, all’appello manca la corsa delle pietre più famosa al mondo, la Parigi-Roubaix. Tra lui e l’apoteosi c’è soprattutto Mathieu Van der Poel, vincitore delle ultime tr

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 il primo anno

 

Abbonati ora

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS