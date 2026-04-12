Parigi-Roubaix, l'intervista a Moser: "Ganna deve saper cogliere l’attimo"

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
L'Inferno del Nord è pronto a emettere il suo verdetto. Oggi Tadej Pogacar ha il primo match point della sua carriera per chiudere il cerchio ed entrare nel ristretto club dei plurivincitori di tutte le Classiche Monumento. Dopo aver sfatato il tabù Milano-Sanremo tre settimane fa, all’appello manca la corsa delle pietre più famosa al mondo, la Parigi-Roubaix. Tra lui e l’apoteosi c’è soprattutto Mathieu Van der Poel, vincitore delle ultime tr
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS