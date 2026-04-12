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Parigi-Roubaix, Pogacar si inchina a Van Aert: l'ultima Monumento resta una chimera© EPA

Parigi-Roubaix, Pogacar si inchina a Van Aert: l'ultima Monumento resta una chimera

Sullo storico pavè alza bandiera bianca il campionissimo sloveno: vince il fiammingo, protagonista di una volata a due da manuale
2 min
TagsCiclismoParigi-RoubaixPogacar

Resta una chimera la Parigi-Roubaix per il 'cannibale' Tadej Pogacar, beffato nello sprint a due dal fiammingo Wut Van Aert, che resta inchiodato al fenomeno sloveno e si prende in volata la Monumento sul pavé.

Van Aert cancella il sogno di Pogacar

È stata una vera Parigi-Roubaix, fatta di incidenti meccanici e forature sull'inferno del pavè. E il finale non ha tradito le emozioni che questa corsa da sempre riserva. Pogacar ci ha provato ad infilare nella sua collana l'ultima perla, tanto per entrare un po' di più nella storia del ciclismo, ma stavolta si è dovuto arrendere ad un fiero avversario, che ha saputo irretirlo, giocando di squadra per scrollarsi di dosso gli inseguitori guidati da un furioso Van der Poel, prima di mettersi in modalità traguardo, bruciando la leggenda vivente del ciclismo contemporaneo e versando lacrime di sofferenza e gioia a braccia alzate.

Sfortunato Ganna, niente podio per Van der Poel

La classifica finale recita Van Aert, Pogacar e Stuyven, che lascia giù dal podio Van der Poel, uno dei grandi protagonisti mancati in questa classica. Chi invece aveva già previsto una giornata di sofferenze era stato il nostro Filippo Ganna, che però ha vissuto una giornata ancor peggiore del previsto sull'odiato pavè, tra rotture e forature, quando in realtà aveva tenuto un ottimo ritmi.

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