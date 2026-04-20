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lunedì 20 aprile 2026
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Tour of the Alps, Dati vince la prima tappa: battuto in volata Pidcock© Facebook Tour of the Alps

Tour of the Alps, Dati vince la prima tappa: battuto in volata Pidcock

Il 23enne toscano precede allo sprint il campione inglese e il tedesco Stork: domani seconda tappa in Alto Adige
2 min
TagsDonatiPidcocktour of the alps

INNSBRUCK (Austria) - Tommaso Dati si è aggiudicato in volata la prima tappa, tutta in Austria, del Tour of the Alps 2026, la Innsbruck-Innsbruck di 144,3 chilometri. Il 23enne ciclista della Team Ukyo si è imposto in una frazione corsa a una media di 43 km/h. Dati ha avuto la meglio allo sprint, battendo avversari di spessore internazionale. L'atleta toscano ha preceduto sul traguardo l'inglese Tom Pidcock (Pinarello Q36.5), secondo, e il tedesco Florian Stork (Tudor Pro Cycling), terzo.

Domani si arriva in Alto Adige

Con questo successo, Dati fa sua la prima Maglia Verde Melinda di quello che fino al 2016 era conosciuto come Giro del Trentino. Tra gli altri piazzamenti, la Maglia Bianca di miglior giovane è stata assegnata a Davide Bessega (Team Polti Visit Malta), quarto classificato oggi. "Fa un certo effetto arrivare davanti a Pidcock (pluricampione olimpico e mondiale, n.d.r.) - ha detto Dati a Spazio Ciclismo - non ho capito che era lui vicino a me finché non mi ha passato all’arrivo. Quando ho visto che negli ultimi metri ero davanti con un buon vantaggio ho pensato di avercela fatta". Nella giornata di domani il Tour of the Alps lascia il Tirolo per entrare in Alto Adige con l'arrivo di Val Martello, il primo vero esame per gli scalatori e gli uomini di classifica.

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