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Tour of the Alps: Pellizzari vince la seconda tappa ed è nuovo leader

Tour of the Alps: Pellizzari vince la seconda tappa ed è nuovo leader

Il 22enne della Red Bull-BORA-hansgrohe batte in volata Arensman e Gaffuri, strappando a Dati la maglia verde
2 min
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VAL MARTELLO (Bolzano) - Giulio Pellizzari ha vinto in volata la seconda tappa del Tour of the Alps 2026, da Telfs a Val Martello per 147,5 chilometri di percorso. Il 22enne passista-scalatore della Red Bull-BORA-hansgrohe ha preceduto in salita l'olandese Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) e l'altro italiano Mattia Gaffuri (Team Picnic-PostNL). Con il successo odierno, Pellizzari indossa così la maglia verde di leader della classifica generale, strappandola a Tommaso Dati, che si era imposto ieri nella prima tappa. Pellizzari ha 4 secondi di vantaggio su Arensman e 6 su Gaffuri. In classifica poi ci sono Aleksandr Vlasov ed Egan Bernal a 10" e Lorenzo Finn a 13". Domani la terza e più lunga frazione di questa edizione del Tour of the Alps, da Laces ad Arco, per 174,5 chilometri di percorso.

Pellizzari è raggiante: "Giornata folle"

Particolarmente felice Pellizzari subito dopo aver tagliato il traguardo: "È una giornata folle - le parole del ciclista marchigiano, alla seconda vittoria da professionista - sono venuto qui già due anni fa e sono arrivato terzo come miglior risultato. Lo scorso anno ho fatto secondo come miglior piazzamento e finalmente quest’anno sono riuscito a vincere. Questa, secondo me, è una delle corse più belle del mondo. Devo ringraziare i miei compagni, che hanno fatto un lavoro incredibile. Ero un po' stanco prima dell’ultima salita; non ero sicuro di come stavano le gambe, ma alla fine sono riuscito a vincere, anche per loro”. Poi Pellizzari ha un pensiero speciale: "Dedico questa vittoria al padre della mia ragazzaStefano Casagranda (ex professionista e a lungo presidente del Veloce Club Borgo, una delle società giovanili più storiche e importanti del Trentino, n.d.r.), scomparso lo scorso ottobre. Qui vicino, a Merano, vinse una tappa del Giro del Trentino nel 1998, quando io non ero ancora nato. Questa vittoria è per lui".

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