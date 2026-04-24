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Tour of the Alps, Pellizzari in trionfo 13 anni dopo Nibali© LAPRESSE

Tour of the Alps, Pellizzari in trionfo 13 anni dopo Nibali

Il marchigiano attacca sull'ultima salita e si prende la tappa di Bolzano e la vittoria finale, che mancava dal successo dello 'squalo', quando la corsa si chiamava ancora Giro del Trentino
1 min
TagsTour of the Alps 2026PellizzariCiclismo

Storica impresa per Giulio Pellizzari, che al Tour of the Alps 2026, si prende l'ultima frazione della corsa e la sua prima grande vittoria in una gara a tappe, mettendosi alle spalle Egan Bernal e il campione uscente Michael Store.

Un digiuno lungo 13 anni

Era dai tempi dello 'squalo' Nibali, tredici anni or sono, quando la gara si chiamava ancora Giro del Trentino, che un italiano non tagliava trionfalmente il traguardo di  Bolzano. Un digiuno interrotto dall'atleta marchigiano, che nella frazione conclusiva, da Trento a Bolzano di 128.6 km, ha prima controllato la gara e poi attaccato sulla seconda ascesa del Montoppio, guadagnando 6 secondi di abbuono in salita e staccando i diretti avversari di oltre 30 secondi. All'arrivo a Bolzano, Pellizzari si scrolla di dosso Egan Bernal e il campione uscente Michael Storer, conquistando la sua prima vittoria in una corsa a tappe.

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