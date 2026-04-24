Bisceglie dà il via al 4° G.P. Ciclismo Oggi e Domani: Successo per la "Giornata Azzurra"
La stagione del ciclismo giovanile riparte con energia dalla Puglia. A Bisceglie, nella vigilia di Pasqua, la Giornata Azzurra ha dato il via alla quarta edizione del G.P. Ciclismo Oggi e Domani, circuito dedicato ai talenti emergenti del Centro-Sud.
Oltre 150 atleti e un calendario da 29 gare
Sono stati più di 150 i giovani ciclisti al via, provenienti da sette regioni. Un segnale forte per un progetto che punta a fare rete tra società e comitati regionali, favorendo la crescita tecnica e sportiva.
Il calendario 2026 prevede 29 appuntamenti distribuiti tra Lazio, Puglia, Abruzzo, Campania, Basilicata e Marche. Un programma ricco che accompagnerà tutta la stagione con gare competitive e occasioni di confronto per i ragazzi.
Spettacolo sul lungomare di Bisceglie
La gara inaugurale si è svolta su un circuito di 5,4 km sul lungomare, scenario ideale per una giornata di sport e agonismo.
Esordienti: tra i secondi anni vince in solitaria Emidio Francesco Ciaravola (CamBike), mentre tra i primi anni Enrico Paolo Ciccarese (Leo Construction) si impone allo sprint. Al femminile, successo per Elisa Faccenda (Tirreno Bike Cicli Fatato).
Allievi: il Team Coratti domina la corsa con Niccolò Montanaro, che conquista la vittoria dopo aver fatto selezione insieme ad Andrea Fiacco.
Donne Allieve: podio tutto pugliese con Martina Lacava (Avis Bike Ruvo) davanti a tutte, al termine di una prova gestita con grande autorità.
Classifiche e premi di giornata
Tra le società, CamBike si distingue come gruppo più numeroso, mentre il Team Coratti ottiene il miglior punteggio tecnico complessivo.
Prossima tappa: spazio alle donne
Il circuito prosegue il 19 aprile a San Ferdinando di Puglia con una giornata interamente dedicata al ciclismo femminile, riservata alle categorie Esordienti e Allieve.
Tutti i vincitori
Esordienti 1° anno: Enrico Paolo Ciccarese (Leo Construction)
Esordienti 2° anno: Emidio Francesco Ciaravola (CamBike)
Donne Esordienti: Elisa Faccenda (Tirreno Bike Cicli Fatato)
Allievi: Nicolò Montanaro (Team Coratti)
Donne Allieve: Martina Lacava (Avis Bike Ruvo)