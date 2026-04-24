Bisceglie dà il via al 4° G.P. Ciclismo Oggi e Domani: Successo per la "Giornata Azzurra"

Oltre 150 giovani atleti da sette regioni hanno invaso il lungomare di Bisceglie per la tappa d'apertura del prestigioso circuito. Trionfi per Ciaravola, Ciccarese, Faccenda, Montanaro e Lacava in un weekend di grande sport e sinergia territoriale