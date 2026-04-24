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Bisceglie dà il via al 4° G.P. Ciclismo Oggi e Domani: Successo per la "Giornata Azzurra"

Bisceglie dà il via al 4° G.P. Ciclismo Oggi e Domani: Successo per la "Giornata Azzurra"

Oltre 150 giovani atleti da sette regioni hanno invaso il lungomare di Bisceglie per la tappa d'apertura del prestigioso circuito. Trionfi per Ciaravola, Ciccarese, Faccenda, Montanaro e Lacava in un weekend di grande sport e sinergia territoriale
3 min

La stagione del ciclismo giovanile riparte con energia dalla Puglia. A Bisceglie, nella vigilia di Pasqua, la Giornata Azzurra ha dato il via alla quarta edizione del G.P. Ciclismo Oggi e Domani, circuito dedicato ai talenti emergenti del Centro-Sud.

Oltre 150 atleti e un calendario da 29 gare

Sono stati più di 150 i giovani ciclisti al via, provenienti da sette regioni. Un segnale forte per un progetto che punta a fare rete tra società e comitati regionali, favorendo la crescita tecnica e sportiva.

 

Il calendario 2026 prevede 29 appuntamenti distribuiti tra Lazio, Puglia, Abruzzo, Campania, Basilicata e Marche. Un programma ricco che accompagnerà tutta la stagione con gare competitive e occasioni di confronto per i ragazzi.

Spettacolo sul lungomare di Bisceglie

La gara inaugurale si è svolta su un circuito di 5,4 km sul lungomare, scenario ideale per una giornata di sport e agonismo.

 

Esordienti: tra i secondi anni vince in solitaria Emidio Francesco Ciaravola (CamBike), mentre tra i primi anni Enrico Paolo Ciccarese (Leo Construction) si impone allo sprint. Al femminile, successo per Elisa Faccenda (Tirreno Bike Cicli Fatato).

 

Allievi: il Team Coratti domina la corsa con Niccolò Montanaro, che conquista la vittoria dopo aver fatto selezione insieme ad Andrea Fiacco.

 

Donne Allieve: podio tutto pugliese con Martina Lacava (Avis Bike Ruvo) davanti a tutte, al termine di una prova gestita con grande autorità.

Classifiche e premi di giornata

Tra le società, CamBike si distingue come gruppo più numeroso, mentre il Team Coratti ottiene il miglior punteggio tecnico complessivo.

Prossima tappa: spazio alle donne

Il circuito prosegue il 19 aprile a San Ferdinando di Puglia con una giornata interamente dedicata al ciclismo femminile, riservata alle categorie Esordienti e Allieve.

Tutti i vincitori

Esordienti 1° anno: Enrico Paolo Ciccarese (Leo Construction)

 

Esordienti 2° anno: Emidio Francesco Ciaravola (CamBike)

 

Donne Esordienti: Elisa Faccenda (Tirreno Bike Cicli Fatato)

 

Allievi: Nicolò Montanaro (Team Coratti)

 

Donne Allieve: Martina Lacava (Avis Bike Ruvo)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ciclismo

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