Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 30 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Ciclismo giovanile: grande successo a San Ferdinando per il Trofeo Valle d’Ofanto

Ciclismo giovanile: grande successo a San Ferdinando per il Trofeo Valle d’Ofanto

La seconda tappa del GP Ciclismo Oggi e Domani unisce il Centro-Sud: trionfi per Lippolis e Coletta in una giornata storica per il movimento femminile
3 min

Il futuro del ciclismo corre a San Ferdinando di Puglia

Grande spettacolo e partecipazione a San Ferdinando di Puglia per il Trofeo Valle d’Ofanto, seconda tappa del prestigioso G.P. Ciclismo Oggi e Domani. L'evento, organizzato dalla Ciclistica S.Ferdinando di Ruggero De Facentis, ha trasformato la città nella capitale del ciclismo giovanile, attirando atleti da ben otto regioni del Centro-Sud.

La manifestazione, patrocinata dal Comune e sostenuta dal Corriere dello Sport, ha confermato il suo ruolo fondamentale nel creare un legame sportivo tra Lazio, Abruzzo, Puglia, Campania e Basilicata.

I momenti salienti della gara

La giornata si è aperta con la prova degli Esordienti, dominata da Niccolò Giovanni Coletta (Team Cesaro Neri Lucchini), autore di una splendida fuga solitaria. La gara regina della categoria Allievi è stata invece caratterizzata da una fuga a quattro, risolta in uno sprint mozzafiato che ha visto Antonio Lippolis precedere i compagni di avventura Oscar Carrer, Gabriele Leo e Giovanni Gliottone.

Nota di merito per la storica gara promiscua femminile, che ha debuttato quest'anno vedendo protagoniste Allieve ed Esordienti in un'unica batteria, un segnale importante per la crescita del movimento rosa.

I vincitori di giornata

  • Allievi: Antonio Lippolis (1d+ Un Dente In Più)
  • Esordienti 2° Anno: Niccolò Giovanni Coletta (Team Cesaro Neri Lucchini)
  • Esordienti 1° Anno: Gabriele Sabatelli (Sei Sport)
  • Donne Allieve: Martina Lacava (Avis Bike Ruvo)
  • Donne Esordienti 2° Anno: Elisa Faccenda (Tirreno Bike Cicli Fatato)
  • Donne Esordienti 1° Anno: Giulia Buttarazzi (A.S.A.C.I. - Evonacicli)

Società e Autorità

La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione del Presidente Regionale FCI Puglia, Tommaso Depalma, e dei rappresentanti dell'amministrazione comunale, il vice sindaco Luigi Di Pace e l'assessora Maria Riccarda Scaringi.

Il Team Cesaro Neri Lucchini si è aggiudicato il primato tra le società più numerose, mentre il riconoscimento per il maggior punteggio tecnico è andato alla ASACI EVONA di Isola Liri.

"Un bel segnale per tutto il movimento giovanile," ha commentato Alvaro Muzzi per il gruppo Ciclismo Oggi e Domani, ringraziando l'organizzazione per la splendida manifestazione allestita.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ciclismo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS