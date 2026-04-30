Ciclismo giovanile: grande successo a San Ferdinando per il Trofeo Valle d’Ofanto

Grande spettacolo e partecipazione a San Ferdinando di Puglia per il Trofeo Valle d’Ofanto, seconda tappa del prestigioso G.P. Ciclismo Oggi e Domani. L'evento, organizzato dalla Ciclistica S.Ferdinando di Ruggero De Facentis, ha trasformato la città nella capitale del ciclismo giovanile, attirando atleti da ben otto regioni del Centro-Sud.

La manifestazione, patrocinata dal Comune e sostenuta dal Corriere dello Sport, ha confermato il suo ruolo fondamentale nel creare un legame sportivo tra Lazio, Abruzzo, Puglia, Campania e Basilicata.

I momenti salienti della gara

La giornata si è aperta con la prova degli Esordienti, dominata da Niccolò Giovanni Coletta (Team Cesaro Neri Lucchini), autore di una splendida fuga solitaria. La gara regina della categoria Allievi è stata invece caratterizzata da una fuga a quattro, risolta in uno sprint mozzafiato che ha visto Antonio Lippolis precedere i compagni di avventura Oscar Carrer, Gabriele Leo e Giovanni Gliottone.

Nota di merito per la storica gara promiscua femminile, che ha debuttato quest'anno vedendo protagoniste Allieve ed Esordienti in un'unica batteria, un segnale importante per la crescita del movimento rosa.

I vincitori di giornata

Allievi: Antonio Lippolis (1d+ Un Dente In Più)

Esordienti 2° Anno: Niccolò Giovanni Coletta (Team Cesaro Neri Lucchini)

Esordienti 1° Anno: Gabriele Sabatelli (Sei Sport)

Donne Allieve: Martina Lacava (Avis Bike Ruvo)

Donne Esordienti 2° Anno: Elisa Faccenda (Tirreno Bike Cicli Fatato)

Donne Esordienti 1° Anno: Giulia Buttarazzi (A.S.A.C.I. - Evonacicli)

Società e Autorità

La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione del Presidente Regionale FCI Puglia, Tommaso Depalma, e dei rappresentanti dell'amministrazione comunale, il vice sindaco Luigi Di Pace e l'assessora Maria Riccarda Scaringi.

Il Team Cesaro Neri Lucchini si è aggiudicato il primato tra le società più numerose, mentre il riconoscimento per il maggior punteggio tecnico è andato alla ASACI EVONA di Isola Liri.

"Un bel segnale per tutto il movimento giovanile," ha commentato Alvaro Muzzi per il gruppo Ciclismo Oggi e Domani, ringraziando l'organizzazione per la splendida manifestazione allestita.