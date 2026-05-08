Paul Magnier vince la prima tappa del Giro d'Italia: vestirà la maglia rosa

Paul Magnier (Soudal Quick-Step) ha vinto la prima tappa del Giro d'Italia 2026 , la Nessebar-Burgas, e vestirà la maglia rosa. Il corridore francese si è imposto in volata davanti al danese Tobias Lund Andresen (Decathlon Cma) e al britannico Ethan Vernon (NSN Cycling Team) nella prima delle tre frazioni bulgare, da Nessebar a Burgos, su un percorso di 147 chilometri. Nulla da fare per Jonathan Milan (Lidl-Trek), che ha chiuso quarto. Sul rettilineo finale, a circa 500 metri dall'arrivo, c'è stata una maxi-caduta che ha coinvolto vari corridori: alcuni sono rimasti a terra bloccando di fatto la strada a quasi tutto il gruppo.

La gara

La corsa è stata caratterizzata da una fuga a due, con Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) e Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta) che hanno dettato il ritmo in testa, col gruppo che ha mantenuto un ritardo di circa 2 minuti. Lo strappo è stato ricucito a 23 chilometri dal termine, con le squadre dei velocisti che hanno alzato il ritmo per poter arrivare a ranghi compatti. Tanta tensione nei chilometri finali, ai 500 metri una caduta ha coinvolto tutto il gruppo e davanti sono rimasti in otto: Magnier è uscito coi tempi giusti beffando i rivali, tra cui Milan. Domani altra tappa bulgara, la Burgas-Tarnovo di 221 km, la seconda più lunga di questa edizione, con 3 GPM in programma e un percorso collinare che potrebbe favorire la fuga di giornata.