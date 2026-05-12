Abruzzo Protagonista del Ciclismo Giovanile: Successo per il GP "Ciclismo Oggi e Domani"

Il calendario del GP Ciclismo Oggi e Domani, patrocinato dal Corriere dello Sport Stadio, ha vissuto un weekend intenso in terra abruzzese. Con oltre 370 iscritti totali, le località di Casoli e Fossacesia sono diventate il cuore pulsante del ciclismo giovanile, mettendo in mostra i migliori talenti delle categorie Allievi ed Esordienti.