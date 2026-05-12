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martedì 12 maggio 2026
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Abruzzo Protagonista del Ciclismo Giovanile: Successo per il GP "Ciclismo Oggi e Domani"

Abruzzo Protagonista del Ciclismo Giovanile: Successo per il GP "Ciclismo Oggi e Domani"

Oltre 370 iscritti per la due giorni di gare tra Casoli e Fossacesia: trionfano il Team Cesaro Neri Lucchini e i talenti del vivaio nazionale e internazionale
2 min

Il calendario del GP Ciclismo Oggi e Domani, patrocinato dal Corriere dello Sport Stadio, ha vissuto un weekend intenso in terra abruzzese. Con oltre 370 iscritti totali, le località di Casoli e Fossacesia sono diventate il cuore pulsante del ciclismo giovanile, mettendo in mostra i migliori talenti delle categorie Allievi ed Esordienti.

1° Maggio: 26° Memorial Padre Giuseppe (Guarenna di Casoli)
La storica classica, curata dalla società Guarenna 3.0, ha aperto le danze con sfide avvincenti su un percorso tecnico.

I podi della giornata:

Esordienti 2° anno: Vittoria di Francesco Coletta (Team Cesaro Neri Lucchini) in volata, davanti al compagno Vincenzo Vito e ad Alberto Malerba (Pirata OTC).

Esordienti 1° anno: Successo per il laziale Jonathan Cipolla (Pirata Sama OTC).

Allievi: Una fuga a sei decide la gara; Andrea Montella (Team Cesaro Neri Lucchini) conquista il primo posto davanti a Oscar Carrer e Alberto Ciancetta.

Donne: Dominio della HG Cycling con Lea De Dominicis (Allieve) e Matilde Donati (Esordienti).

Trofeo Fantini (Fossacesia)
La seconda giornata è stata nobilitata dalla presenza internazionale del Team Monex (Messico), che ha alzato il livello agonistico della competizione.

I podi della giornata:

Allievi: Trionfo per Riccardo Pierangelini (Recanati Marinelli) che batte il messicano Angel Cavillo Reyes e l'abruzzese Riccardo D’Andrea.

Esordienti 2° anno: Spunto vincente di Vincenzo Vito (Team Neri Cesaro Lucchini) su Alberto Malerba e Francesco Coletta.

Esordienti 1° anno: Il marchigiano Thomas Romanelli (Potentia Rinascita) vince davanti a Jonathan Cipolla.

Donne: Doppietta laziale con Elisa De Gregorio (Allieve) e Giulia Buttarazzi (Esordienti).

Al termine della manifestazione, il Team Cesaro Neri Lucchini è risultato il primo classificato nella graduatoria per il miglior punteggio totale.

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