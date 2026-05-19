Ciclismo giovanile: Valdovinos e Malerba trionfano a Notaresco nella "Corsa di Sandro"

Grande successo in Abruzzo per la quinta edizione della Corsa di Sandro, andata in scena a Guardia Vomano di Notaresco. L'evento, valido come sesta prova del prestigioso GP Ciclismo Oggi e Domani (patrocinato dal Corriere dello Sport Stadio), ha visto la partecipazione di oltre 200 giovani atleti tra Allievi ed Esordienti, con un'ottima rappresentanza del settore femminile.

L'organizzazione, curata in sinergia da Asd Amici di Sandro e Asd Vomano Bike, ha riscosso ampi consensi. A dare ulteriore prestigio alla manifestazione è stata la presenza della pluricampionessa iridata, europea e nazionale Marta Bastianelli, che ha voluto incoraggiare di persona le giovani promesse del ciclismo italiano.

Tra le autorità presenti, hanno partecipato il Sindaco di Notaresco Antonio Di Gianvittorio, il vicepresidente della provincia di Teramo Giuseppe Marziani, l'assessora di Morro D'Oro Desolina Pagnottella e, per il CR Abruzzo Federciclismo, il vicepresidente Gabriele Di Meco e la responsabile del settore Giovanissimi Maurizia Corradetti.

Le Gare: Cronaca della Giornata

Esordienti: Malerba la spunta in salita

La "Giornata Azzurra" si è aperta la mattina con la categoria Esordienti sulla distanza di 30 chilometri. Il verdetto è arrivato solo sull'ascesa finale, affrontata da un drappello compatto di circa trenta corridori. Ad avere la meglio nello sprint decisivo è stato Alberto Malerba (Pirata Sama OTC), che ha preceduto Vincenzo Vito e Danilo Damiano.

Allievi: Finale thriller e doppietta messicana

Nel pomeriggio è stato il turno degli Allievi, con ben 120 corridori ai nastri di partenza, tra cui la temibile formazione messicana del Team Monex. Dopo i primi attacchi, si è sganciato un quartetto da cui sono evasi il messicano Carlos Omar Valdovinos e il romagnolo Thomas Urbinati (VC Cattolica), arrivati a guadagnare fino a 50" sul plotone.

Il finale sulla rampa al 18% è stato ad altissima tensione: una caduta in testa al gruppo degli inseguitori ha ostacolato l'inseguimento, permettendo a Valdovinos di resistere per pochissimi metri e tagliare il traguardo a braccia alzate. Alle sue spalle ha completato la festa Monex il connazionale Ivan Segura Medina, mentre il terzo posto è andato a Luca Del Gaone (Pirata Abruzzo), che si è così laureato Campione Regionale Abruzzese.

Prossimi appuntamenti

Il Gran Premio "Ciclismo Oggi e Domani" – rappresentato alle premiazioni da Marcello De Luca e Alvaro Muzzi – tornerà nel prossimo weekend con due tappe nel Lazio:

23 Maggio: Cronoscalata Città di Fumone (Ciociaria).

24 Maggio: GP Nomentum - Memorial Rosanna Angelini e Corrado Fioroni (Mentana).

Ordini di Arrivo Ufficiali

Categoria Esordienti

Malerba Alberto (Il Pirata Sama Ricambi OTC)

Vito Vincenzo (Team Cesaro Neri Lucchini)

Damiani Danilo (S.C. Villa S.Antonio Cicli Cocci)

Coletta Francesco (Team Cesaro Neri Lucchini)

Coletta Niccolò Giovanni (Team Cesaro Neri Lucchini)

Donne Esordienti

Pochi Gaia (HG Cycling Team)

Donati Matilde (HG Cycling Team)

Donne Allieve

De Gregorio Elisa (Free bike LT Logistica Ambientale)

Cesaro Roberta (Team Cesaro Neri Lucchini)

Ratini Elena (Team Coratti)

Categoria Allievi