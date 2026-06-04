A Fumone e Mentana assegnati punti importanti del GP Ciclismo Oggi e Domani

Due appuntamenti nel weekend per la classifica del GP Ciclismo Oggi e Domani. Sono stati quelli di Fumone e Mentana che hanno attribuito punti pesanti per le classifiche delle varie categorie e soprattutto degli Allievi. Sabato 23 Maggio a Fumone è andata in scena la cronoscalata “Città di Fumone” con i suoi 4,6 km sui severi tornanti che hanno portato gli atleti ai 783 metri di quota del meraviglioso borgo medievale. Sono stati ben 137 gli iscritti, provenienti da sette regioni, con Allievi, Esordienti, Donne Allieve e Donne Esordienti a contendersi la vittoria oltre ai punti della challenge patrocinata dal Corriere dello Sport Stadio. L’organizzazione firmata Velosport Ferentino ha garantito un elevato standard di sicurezza mentre il livello tecnico dei partecipanti ha assicurato spettacolo e performance di alto profilo. A prevalere nella gara clou di giornata, quella riservata alla categoria allievi, è stato il campano Giovanni Gliottone (Team Cesaro Neri Lucchini) che si è imposto, ad oltre 26 Km/h di media, precedendo Andrea Fiacco (Team Coratti) ed Ettore Scottoni (Piesse Cycling), entrambi con distacchi contenuti nei dieci secondi. Fra gli Esordienti 2° anno miglior tempo per Giuliano Salimbeni (Pirata Sama OTC) mentre fra i primo anno il più veloce è stato il pugliese Samuele Lombardi (HG Cycling). Per le classifiche di società primo posto a punteggio dell’Asaci Evonacicli con il Team Cesaro team più numeroso. A fine evento la Velosport Ferentino tramite il suo presidente Walter Cardarilli ringraziava il Sindaco Matteo Campoli ed il vice Fabio Del Monte che hanno sempre creduto nel ciclismo come mezzo di promozione dell’immagine delle bellezze locali. Un grazie esteso al presidente della Pro Loco Michele Cecchetti, alla Polizia Municipale e alla Protezione Civile. Alla cerimonia di premiazione il presidente del Comitato Regionale Lazio Federciclismo Maurizio Brilli faceva indossare le maglie di Campione Regionale ad Andrea Fiacco ed Elena Ratini, entrambi del Team Coratti. Roberto Soave, presidente del CP Frosinone FCI, invece vestiva i neo campioni provinciali Andrea Fiacco e Giulia Del Duca (Asaci)