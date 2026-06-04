A Fumone e Mentana assegnati punti importanti del GP Ciclismo Oggi e Domani
Due appuntamenti nel weekend per la classifica del GP Ciclismo Oggi e Domani. Sono stati quelli di Fumone e Mentana che hanno attribuito punti pesanti per le classifiche delle varie categorie e soprattutto degli Allievi. Sabato 23 Maggio a Fumone è andata in scena la cronoscalata “Città di Fumone” con i suoi 4,6 km sui severi tornanti che hanno portato gli atleti ai 783 metri di quota del meraviglioso borgo medievale. Sono stati ben 137 gli iscritti, provenienti da sette regioni, con Allievi, Esordienti, Donne Allieve e Donne Esordienti a contendersi la vittoria oltre ai punti della challenge patrocinata dal Corriere dello Sport Stadio. L’organizzazione firmata Velosport Ferentino ha garantito un elevato standard di sicurezza mentre il livello tecnico dei partecipanti ha assicurato spettacolo e performance di alto profilo. A prevalere nella gara clou di giornata, quella riservata alla categoria allievi, è stato il campano Giovanni Gliottone (Team Cesaro Neri Lucchini) che si è imposto, ad oltre 26 Km/h di media, precedendo Andrea Fiacco (Team Coratti) ed Ettore Scottoni (Piesse Cycling), entrambi con distacchi contenuti nei dieci secondi. Fra gli Esordienti 2° anno miglior tempo per Giuliano Salimbeni (Pirata Sama OTC) mentre fra i primo anno il più veloce è stato il pugliese Samuele Lombardi (HG Cycling). Per le classifiche di società primo posto a punteggio dell’Asaci Evonacicli con il Team Cesaro team più numeroso. A fine evento la Velosport Ferentino tramite il suo presidente Walter Cardarilli ringraziava il Sindaco Matteo Campoli ed il vice Fabio Del Monte che hanno sempre creduto nel ciclismo come mezzo di promozione dell’immagine delle bellezze locali. Un grazie esteso al presidente della Pro Loco Michele Cecchetti, alla Polizia Municipale e alla Protezione Civile. Alla cerimonia di premiazione il presidente del Comitato Regionale Lazio Federciclismo Maurizio Brilli faceva indossare le maglie di Campione Regionale ad Andrea Fiacco ed Elena Ratini, entrambi del Team Coratti. Roberto Soave, presidente del CP Frosinone FCI, invece vestiva i neo campioni provinciali Andrea Fiacco e Giulia Del Duca (Asaci)
Classifiche:
Cat. Esordienti Donne
1) Buttarazzi Giulia ASACI EVONA CICLI
2) Buttarazzi Sofia ASACI EVONA CICLI
3) Carlino M.Vittoria ASACI EVONA CICLI
4) Tricarico Margherita ASACI EVONA CICLI
5) Carlino Letizia ASACI EVONA CICLI
Cat. Esordienti
1) Salimbeni Giuliano Il Pirata Sama Ricambi OTC
2) Coletta Nicolò G. Team Cesaro Neri Lucchini
3) Vito Vincenzo Team Cesaro Neri Lucchini
4) Battistelli Filippo ASD Gubbio Mocaiana
5) Scacchi Andrea Il Pirata Sama Ricambi OTC
Cat. Allievi Donne
1) Ratini Elena Team Coratti
2) De Gregorio Elisa Free Bike - Logistica ambientale
3) Del Duca Giulia ASACI EVONA CICLI
Cat. Allievi
1) Gliottone Giovanni Team Cesaro Neri Lucchini
2) Fiacco Andrea Team Coratti
3) Scottoni Ettore Piesse Cycling Team
4) Alessiani Stefano Ethica Zero24 Ecotek
5) Del Gaone Luca Il Pirata Vangi OTC
Il giorno successivo, 24 Maggio, Mentana è divenuta protagonista della scena agonistica, su un percorso impegnativo caratterizzato da un continuo saliscendi si sono affrontati settantadue atleti della categoria allievi. Subito dopo il via un terzetto, composto da Riccardo Coata (Team Effetto Ciclismo Noi Sport), Daniele Lo Sacco (Il Pirata Vangi OTC) e Gabriele Leo (Cambike), ha preso il largo guadagnando anche 45” sugli inseguitori, dopo quasi 30 km di fuga i fuggitivi sono stati ripresi. Nelle battute finali Gabriele Leo è tornato all’attacco, arrivando in solitudine, con un vantaggio di 1 e 09” sul gruppo degli inseguitori regolato allo sprint dal brillante Riccardo D’Andrea. Ottima l’organizzazione di Leandro Fioroni, grato al Sindaco di Mentana Marco Benedetti e all’Amministrazione Comunale per il sostegno riucevuto. Un ringraziamento allo sponsor, Noi Sport Effetto Ciclismo, a Marco Ciccolini e al gruppo “ La Garibaldina”. Un plauso particolare al Comando dei Vigili di Mentana e Fontenuova. La società con più atleti ai nastri di partenza è stata Il Pirata Vangi OTC. Presenti all’evento il vicepresidente del CR Lazio Alessandro Malagesi e il consigliere Leandro Fioroni. Per il CP Roma FCI erano a Mentana il Presidente Agildo Mascitti e i consiglieri Marco Ciccolini e Maurizio Ruggeri.
ORDINE D’ARRIVO
1) Leo Gabriele CamBike
2) D’Andrea Riccardo Il Pirata Vangi OTC
3) Scottoni Ettore PiesseCycling
4) Fiacco Andrea Team Coratti
5) Cecconi Pietro ASD Effetto Ciclismo- Noi Sport