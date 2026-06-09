Doppia festa del ciclismo giovanile in Puglia: i risultati del 4° G.P. Ciclismo Oggi e Domani

La due giorni si è aperta a Bitonto con una prova contro il tempo sulla distanza di 6 chilometri, un appuntamento fortemente voluto dal presidente del comitato regionale Tommaso Depalma. Grazie alla sinergia tra gli organizzatori (Gaetano Giampalmo, la famiglia Carelli), la Polizia Locale guidata dal Commissario Santoruvo, la Custodia Campi Bitonto e la Sanb, l'evento si è svolto in totale sicurezza.

La cronometro ha visto il successo assoluto di Gabriele Leo (Allievi), Francesco Coletta (Esordienti) e Martina Lacava (Donne). L'Asd FUSION Bike è stata premiata come squadra con il maggior numero di partecipanti, mentre il miglior punteggio tecnico è andato ex aequo al Team Cesaro Neri Lucchini e all'ASACI EVONACICLI.

Le Classifiche di Bitonto

Donne Esordienti: 1. Vittoria D'Emilio (ASACI EVONACICLI)

2. Giulia Buttarazzi (ASACI EVONACICLI)

3. Sofia Buttarazzi (ASACI EVONACICLI)

Esordienti Maschili: 1. Francesco Coletta (Team Cesaro Neri Lucchini)

2. Niccolò G. Coletta (Team Cesaro Neri Lucchini)

3. Alberto A. Malerba (Pirata Sama ricambi OTC)

4. Andrea Saracino (Asd Fusion Bike)

5. Jonathan Cipolla (Pirata Sama Ricambi OTC) – Miglior tempo 1° anno

Donne Allieve: 1. Martina La Cava (ASD AVIS bike Ruvo)

2. Elisa De Gregorio (Free Bike LT L.A.)

3. Roberta Cesaro (Team Cesaro Neri Lucchini)

4. Martina Giuliese (ASD FUSION Bike)

5. Rebecca La Cava (ASD FUSION Bike)

Allievi Maschili: 1. Gabriele Leo (Cambike)

2. Oscar Carrer (ASD FUSION Bike)

3. Luigi Altamura (Il Pirata Vangi OTC)

4. Emanuele Savarese (Cambike)

5. Diego Bardi (Team Coratti)

Giorno 2: Spettacolo e titoli regionali a Lecce

La seconda giornata ha visto protagonista la splendida cornice barocca di Lecce per la 10^ prova della challenge. L'evento, promosso da Olsi Paja con il supporto di Ivano Telesca e dei fratelli Leo (noti imprenditori salentini), ha brillato per l'impeccabile gestione logistica della Leo Constructions, supportata al meglio dalle forze dell'ordine e dai volontari.

Nella gara Esordienti, il ciociaro Andrea Scacchi (Pirata Sama OTC) ha firmato una splendida azione solitaria. Alle sue spalle, il compagno di squadra Alberto Malerba ha vinto la volata del gruppo, conquistando così il titolo di Campione Regionale Pugliese.

Tra gli Allievi, la corsa è stata caratterizzata da continui attacchi fino alla fuga decisiva di quattro corridori (Carrer, Bardi, Altamura e Lippolis). Nello sprint finale, Antonio Lippolis (ASD Un dente in più) ha battuto i compagni d'avventura, laureandosi a sua volta Campione Regionale. Il Team Il Pirata si è distinto per il miglior risultato tecnico della giornata leccese.

Le Classifiche di Lecce

Donne Esordienti: 1. Vittoria D'Emilio (ASACI EVONACICLI)

Esordienti Maschili: 1. Andrea Scacchi (Il Pirata Sama Ricambi OTC)

2. Alberto Malerba (Il Pirata Sama ricambi OTC) – Campione Regionale Pugliese

3. Andrea Saracino (ASD Fusion Bike)

4. Mattia Muraglia (ASD MMBike Andria)

5. Enrico P. Ciccarese (Leo Constructions SSD)

Donne Allieve: 1. Martina La Cava (ASD AVIS bike Ruvo)

2. Melissa Balestra (ASD AVIS bike Ruvo)

3. Alessia Russo (Team Go Fast Aradeo)

4. Elisa De Gregorio (Free Bike LT Logistica Ambientale)

5. Martina Giuliese (ASD Fusion Bike)

Allievi Maschili: 1. Antonio Lippolis (ASD Un dente in più) – Campione Regionale Pugliese

2. Diego Bardi (Team Coratti)

3. Oscar Carrer (ASD FUSION Bike)

4. Luigi Altamura (Il Pirata Vangi OTC)

5. Samuele Alba (Il Pirata Vangi OTC)