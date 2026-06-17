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GP Ciclismo Oggi e Domani: spettacolo e verdetti a Sarno e Sezze, ecco i nuovi Campioni Regionali

GP Ciclismo Oggi e Domani: spettacolo e verdetti a Sarno e Sezze, ecco i nuovi Campioni Regionali

Il circuito di Sarno e il muro di Sezze incoronano i giovani talenti di Allievi ed Esordienti nel GP patrocinato dal Corriere dello Sport
5 min

ROMA – Entra decisamente nel vivo il denso calendario del GP Ciclismo Oggi e Domani, la prestigiosa challenge nazionale patrocinata dal Corriere dello Sport - Stadio e interamente dedicata alle categorie giovanili della Federciclismo (Allievi ed Esordienti, sia maschili che femminili). Le ultime due tappe hanno regalato grande spettacolo e agonismo puro, prima sul tecnico asfalto della Campania e poi sulle dure pendenze del Lazio, dove sono stati assegnati anche i titoli di Campione Regionale.

Sarno, successo per il South Krit: il Team Cesaro fa la voce grossa

La carovana ha fatto tappa in Campania nella suggestiva cornice del Circuito Internazionale Napoli per il South Krit. La manifestazione, ideata da Giuseppe Bottino e organizzata in sinergia con la società Team Cesaro Neri Lucchini di Aurelio Cesaro, ha riscosso un successo straordinario. Il tracciato, caratterizzato da uno sviluppo nervoso e continui rilanci, ha messo a dura prova la tecnica di guida e la tenuta dei giovani corridori.

Nella gara promiscua femminile, bellissima prova dell'Esordiente campana Emanuela Sferragatta (HG Cycling Team), che ha tagliato il traguardo davanti a tutte, mentre tra le Allieve il successo è andato a Roberta Cesaro (Team Cesaro Neri Lucchini). In campo maschile, applausi per Francesco Coletta (Team Cesaro Neri Lucchini) tra gli Esordienti e per Matteo Piccolo (Cambike) che ha dominato la prova Allievi. Al Team Cesaro è andato anche il doppio trionfo nella classifica di società (per punteggio e partecipazione).

Sezze, che spettacolo sul "muro": assegnate le maglie laziali

Da Sarno ci si è spostati a Sezze (LT) per il Trofeo Filippo Simeoni, gara valida anche come Campionato Regionale del Lazio per le categorie maschili, organizzata da Bikepromotion e Asd Pirata Sama OTC. In una giornata di grande caldo, i corridori hanno affrontato un percorso pianeggiante prima del durissimo finale in salita verso la parte alta del paese.

Tra gli Esordienti, la vittoria di tappa è andata al campano Vincenzo Vito (Team Cesaro Neri Lucchini) dopo un gran duello, ma a vestire le maglie di Campione Regionale Lazio sono stati i ragazzi di casa del Pirata Sama OTC: Giuliano Salimbeni (Esordienti 2° anno) e Jonathan Cipolla (Esordienti 1° anno).

Spettacolo puro nella gara Allievi: dopo una serie di attacchi e contrattacchi lungo la salita finale, sul "muro" di Sezze è arrivato lo scatto decisivo del campano Giovanni Gliottone (Team Cesaro Neri Lucchini), che è andato a prendersi la vittoria in solitaria. Alle sue spalle, la battaglia per il titolo laziale ha premiato Andrea Fiacco (Team Coratti), che ha conquistato la maglia di Campione Regionale davanti a Ettore Scottoni. A vestire i neo-campioni sul podio sono intervenuti i vertici della Federciclismo laziale: il Presidente del CR Maurizio Brilli, il tecnico Aldo Delle Cese e il presidente del CP Latina Massimo Saurini.

I PODI DELLE DUE TAPPE

TAPPA DI SARNO (South Krit)

  • Donne Esordienti: 1^ E. Sferragatta (HG Cycling); 2^ E. Faccenda (Tirreno Bike); 3^ G. Buttarazzi (Asaci).
  • Esordienti: 1° F. Coletta; 2° L. De Vito; 3° V. Vito (tutti Team Cesaro Neri Lucchini).
  • Donne Allieve: 1^ R. Cesaro (Team Cesaro); 2^ C. Massai (Tirreno Bike); 3^ C. Navarra (HG Cycling).
  • Allievi: 1° M. Piccolo (Cambike); 2° T. Rizzuti (Team Cesaro); 3° F. Sanguineto (Belvedere Ciclone).

TAPPA DI SEZZE (Trofeo F. Simeoni)

  • Donne Esordienti: 1^ E. Faccenda (Tirreno Bike); 2^ G. Buttarazzi (Asaci).
  • Esordienti: 1° V. Vito (Team Cesaro); 2° G. Salimbeni (Campione Regionale ES2 - Il Pirata); 3° J. Cipolla (Campione Regionale ES1 - Il Pirata).
  • Donne Allieve: 1^ A. Di Francesco (Vangi Ladies); 2^ M. La Cava (Avis Bike Ruvo); 3^ M. Balestra (Avis Bike Ruvo).
  • Allievi: 1° G. Gliottone (Team Cesaro); 2° A. Fiacco (Campione Regionale - Team Coratti); 3° E. Scottoni (Piesse Cycling).
      

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