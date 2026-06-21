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Lorenzo Finn chiude in bellezza: vince l'ultima tappa e fa suo il Giro Next Gen© LAPRESSE

Lorenzo Finn chiude in bellezza: vince l'ultima tappa e fa suo il Giro Next Gen

A due giorni dall'impresa nel tappone appenninico, il 19enne ligure si impone anche nella cronometro finale e riporta al successo l'Italia dopo 15 anni: tutti i dettagli
1 min
TagsGiro Next GenLorenzo FinnCiclismo

L'AQUILA - Un'altra impresa e poi il trionfo per Lorenzo Finn, che dopo il tappone appenninico di venerdì ha vinto anche la cronometro finale in Abruzzo (22.2 chilometri da Villa Sant'Angelo a L'Aquila), precedendo di 16" Adam Rafferty (Hagens Berman Jayco) e di 32" Matisse Van Kerckhove (Visma Development) e facendo così suo il Giro Next Gen.

Lorenzo Finn trionfa nel Giro Next Gen

Il 19enne ligure della Red Bull-Bora-Hansgrohe Rookies è il primo italiano a trionfare nella corsa negli ultimi 15 anni (da Mattia Cattaneo nel 2011, quando si chiamava ancora Girobio). Nella classifica finale precede di 2:10 Mateo Ramirez (UAZ) e di 2:35 Henrique Bravo. "È da novembre che era il mio obiettivo della stagione - ha detto Finn -. Devo ringraziare il mio allenatore e la squadra, è pazzesco: guardando questa gara da junior l'ho sognata tante volte...".

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