Il Tour de France vissuto in fattoria con l'ex ciclista Thibaut Pinot: l'esperienza di AirBnb

Dal ciclismo alla vita in fattoria è un attimo. È quello che ha fatto Thibaut Pinot, uno dei volti più amati del ciclismo francese e anche mondiale. Quest’estate, proprio mentre il Tour de France attraverserà la regione dell’Alta Saona (nella Francia Orientale), l’ex campione aprirà per la prima volta le porte della sua fattoria di Mélisey, il paese dove è cresciuto, per accogliere una famiglia in un’esperienza disponibile solo su Airbnb. L’interesse per vivere il Tour de France da vicino è in continua crescita: le ricerche per soggiorni sulla piattaforma lungo il percorso della corsa sono aumentate del +155%, confermando il desiderio di unire lo spettacolo dello sport al piacere del viaggio e della scoperta. Per tre giorni, gli ospiti avranno l’opportunità di entrare nel mondo del campione e immergersi nella Francia rurale, vivendo esperienze e accessi esclusivi che permettono di scoprire il Tour da una prospettiva completamente nuova. “Sono orgoglioso di aprire le porte della mia nuova vita e della mia fattoria a Mélisey per far scoprire alle persone la regione dove sono cresciuto e alla quale sono profondamente legato. Il Tour de France è l’occasione perfetta per mostrare le bellezze di questo territorio”, ha commentato Pinot.