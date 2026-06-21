Il Tour de France vissuto in fattoria con l'ex ciclista Thibaut Pinot: l'esperienza di AirBnb
Dal ciclismo alla vita in fattoria è un attimo. È quello che ha fatto Thibaut Pinot, uno dei volti più amati del ciclismo francese e anche mondiale. Quest’estate, proprio mentre il Tour de France attraverserà la regione dell’Alta Saona (nella Francia Orientale), l’ex campione aprirà per la prima volta le porte della sua fattoria di Mélisey, il paese dove è cresciuto, per accogliere una famiglia in un’esperienza disponibile solo su Airbnb. L’interesse per vivere il Tour de France da vicino è in continua crescita: le ricerche per soggiorni sulla piattaforma lungo il percorso della corsa sono aumentate del +155%, confermando il desiderio di unire lo spettacolo dello sport al piacere del viaggio e della scoperta. Per tre giorni, gli ospiti avranno l’opportunità di entrare nel mondo del campione e immergersi nella Francia rurale, vivendo esperienze e accessi esclusivi che permettono di scoprire il Tour da una prospettiva completamente nuova. “Sono orgoglioso di aprire le porte della mia nuova vita e della mia fattoria a Mélisey per far scoprire alle persone la regione dove sono cresciuto e alla quale sono profondamente legato. Il Tour de France è l’occasione perfetta per mostrare le bellezze di questo territorio”, ha commentato Pinot.
La vita nella fattoria e un barbecue con Pinot, poi il paddock
A casa di Thibaut Pinot, nel cuore della Francia più autentica. L’avventura inizierà nella sua fattoria, immersa nell’Alta Saona, una zona fatta di piccoli villaggi, strade panoramiche e salite amate dagli appassionati di ciclismo, dove dopo un tour privato della proprietà sarà possibile rilassarsi con un barbecue insieme a Thibaut. A seguire, arriva il momento di entrare nel vivo della corsa. Gli ospiti avranno infatti accesso al paddock del Tour de France, saliranno a bordo di un’auto ufficiale e vivranno uno dei momenti più spettacolari dell’intera esperienza: osservare il serpentone colorato del Tour dall’alto, sorvolando una tappa in elicottero insieme all’atleta. Infine, gli ospiti potranno esplorare in e-bike i percorsi dove Pinot continua ad allenarsi, conoscere da vicino gli animali della fattoria e trascorrere il tempo immersi nei ritmi più lenti della campagna francese, lontano dal caos della corsa. L’esperienza si concluderà nella sua casa sul lago, dove un picnic all’aria aperta permetterà agli ospiti di trascorrere la mattinata immersi nella quiete della campagna francese prima della partenza.
Come partecipare alla nuova esperienza Airbnb
Le prenotazioni per vivere questa esperienza unica apriranno venerdì 19 giugno 2026 alle ore 10:00 (CEST) sulla pagina dedicata. Una sola famiglia, composta da un massimo di sei persone, avrà l’opportunità di vivere il soggiorno dal 16 al 19 luglio, immergendosi nell’atmosfera del Tour de France da una prospettiva privilegiata, e trascorrendo alcuni giorni accanto a uno dei suoi grandi protagonisti.