Pogacar nel segno di Djokovic dopo la vittoria della tappa: "I fischi del pubblico? Mi caricano, mi ispiro a lui"

Lo sloveno dopo i fischi e quel riferimento a Nole: "Ci danno ancora più forza, penso a lui quando sento haters"

Ha voluto dire la propria Pogacar sui fischi e i mugugni che lo hanno accompagnato anche nella tappa precedente. Il motivo? Dominio eccessivo. Il nativo di Klanec ha infatti già vinto tre tappe in questo Tour, portando cosi il vantaggio a 3'36'' sul danese Vingegaard e a 4'06'' sul belga Evenopoel in classifica generale. Al centro delle polemiche anche il team emirantense UAE che non si sta limitando a vincere su singole porzioni di montagna, ma punta a controllare le gare sin dall'inizio respingendo ogni tentativo di fuga. Pogacar risponde così: "Sul Tourmalet gridavano tutti ‘boo’. Vediamo la frustrazione in molte persone, ma non le capiamo. Non è molto piacevole, anzi, è un po’ fastidioso. Ma vabbè, la prendiamo con ironia. Significa che stiamo facendo qualcosa di buono”. Poi sui fischi: " Mi hanno dato ancora più forza. Tendo ad ispirarmi a Djokovic, persino lui è stato fischiato nonostante sia il migliore di tutti. Penso a lui quando sento gli haters."