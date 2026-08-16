Ciclismo, l'indiscrezione dal Belgio: "Niente Mondiali per Vingegaard"

La 15esima tappa del Tour de France dello scorso 19 luglio potrebbe essere stata l'ultima apparizione stagionale di Jonas Vingegaard. Il corridore danese della Visma-Lease a Bike in quell'occasione fu costretto al ritiro per la frattura della clavicola destra rimediata con una caduta e secondo il quotidiano belga "HLN" non prenderà parte ai Mondiali di Montreal (20-27 settembre), chiudendo anticipatamente il suo 2026. Vingegaard non ha ancora del tutto recuperato e non c'è tempo sufficiente per presentarsi in buona condizione alla rassegna iridata. Fra l'altro il danese ha già accumulato nelle gambe una cinquantina di giorni di gare in questo anno, dove ha vinto Giro d'Italia, Parigi-Nizza e Giro della Catalogna, motivo in più per evitare forzature e rischi inutili e pensare così direttamente alla prossima stagione.