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Vingegaard costretto a fermarsi: salterà Mondiali ed Europei

Il vincitore del Giro d'Italia 2026 non ha ancora recuperato dall'infortunio patito al Tour de France: "La sua stagione termina quì"

2 min

Pubblicato il 17.08.2026, 18:39

Vingegaard

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Brutte notizie per Jonas Vingegaard. Il corridore danese è stato costretto a chiudere in anticipo la stagione, a seguito della caduta nel corso della 15esima tappa del Tour de France. Il leader della Visma-Lease a Bike fu costretto ad abbandonare in anticipo la corsa francese, riportando la frattura della clavicola destra. 

Vigegaard si ferma: il comunicato ufficiale

Un brutto infortunio che non gli permetterà di prendere parte alle ultime gare del 2026. "Jonas Vingegaard non correrà più in questa stagione con il Team Visma-Lease a Bike. Risente ancora degli effetti della frattura alla clavicola riportata nella caduta al Tour de France", si legge in un comunicato diffuso dalla formazione olandese e nel quale viene confermato lo stop del campione danese. Vingegaard sarà quindi costretto ad interrompere in anticipo la stagione.

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