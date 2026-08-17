Vingegaard costretto a fermarsi: salterà Mondiali ed Europei
Brutte notizie per Jonas Vingegaard. Il corridore danese è stato costretto a chiudere in anticipo la stagione, a seguito della caduta nel corso della 15esima tappa del Tour de France. Il leader della Visma-Lease a Bike fu costretto ad abbandonare in anticipo la corsa francese, riportando la frattura della clavicola destra.
Vigegaard si ferma: il comunicato ufficiale
Un brutto infortunio che non gli permetterà di prendere parte alle ultime gare del 2026. "Jonas Vingegaard non correrà più in questa stagione con il Team Visma-Lease a Bike. Risente ancora degli effetti della frattura alla clavicola riportata nella caduta al Tour de France", si legge in un comunicato diffuso dalla formazione olandese e nel quale viene confermato lo stop del campione danese. Vingegaard sarà quindi costretto ad interrompere in anticipo la stagione.
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