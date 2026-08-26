Lorenzo Finn trionfa nel Tour de l'Avenir a oltre mezzo secolo da Baronchelli

Dopo oltre mezzo secolo, l'Italia torna sul gradino più alto del podio del Tour de l'Avenir , la corsa a tappe più prestigiosa del calendario internazionale giovanile, da sempre considerata come un vero e proprio banco di prova per i futuri campioni del ciclismo mondiale. Merito di Lorenzo Mark Finn , già campione del Mondo Under 23, che ha eguagliato il risultato ottenuto nell'ormaio lontano 1973 da Gianbattista Baronchelli.

Finn in trionfo sul Lago Serrù

Dopo aver già dominato la cronoscalata, Finn ha stravinto anche la tappa conclusiva con arrivo a Ceresole Reale-Lago Serrù, alzandosi sui pedali e aggiudicandosi il duello Mateo Ramirez quando la strada ha superato quota 2000 metri e confermando lo strapotere dimostrato in tutte le frazioni della corsa transalpina.

Per lui anche i complimenti del presidente della federazione ciclistica italiana Cordiano Dagnoni, che lo attendeva al traguardo: "Questo successo è tra i risultati tecnicamente più importanti del mio mandato Finn, oltre a essere un grande campione, è anche un esempio per la serietà con cui prepara gli appuntamenti e affronta uno sport che, a questi livelli, richiede sacrificio, applicazione e professionalità. Sono certo che saprà regalarci grandi soddisfazioni anche tra i professionisti". Quanto ai risultati complessivi ottenuti dagli azzurri in gara: "Gli italiani sono stati grandi protagonisti anche con Thomas Capra, leader della classifica a punti, e Davide Stella che ha vinto la terza tappa. Più in generale, in questi anni tutto il movimento giovanile italiano si è messo in evidenza, confermando una crescita complessiva che forse non sempre trova lo spazio che merita sugli organi di informazione".