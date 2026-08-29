Clamoroso alla Vuelta: caduta e ritiro per Pogacar

Dolore alla spalla e volto insanguinato: Pogacar alza bandiera bianca

Le cadute fanno parte del ciclismo e non sempre diventano un alibi per giustificare i fallimenti. Lo ha dimostrato proprio Tadej Pogacar, che più di una volta si è rialzato andando a vincere. Ma stavolta non ce l'ha fatta e a raccontare la dinamica dell'incidente, quasi non ci si crede. È appena passato il traguardo volante di Simat de Valldigna, a 34 km dal traguardo di Xeraco, e il fenomeno sloveno pedala sereno, circondato dai suoi gregari. Si tratta di una tappa di 'trasferimento' per lo scopo finale, a sfidarsi saranno i velocisti e non c'è alcun bisogno di forzare. Ma all'improvviso Pogacar sbanda verso destra, colpisce alcuni compagni di squadra e finisce a terra, sbattendo in maniera violenta, come sorpreso dalla caduta. I soccorsi sono immediati, ma è lo stesso Tadej a far capire che, stavolta, non ci si rialza. Il leader della corsa si ritira e solo gli esami strumentali diranno se la sua partecipazione ai Mondiali di Montreal, in programma tra un mese, sarà o meno possibile.