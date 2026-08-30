Pogacar sul letto d'ospedale con collare e cerotti: il campione è ferito, ma mostra grinta

Il ciclista sloveno pubblica sui social una sua immagine dopo la brutta caduta nella Vuelta che stava dominendo

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Pubblicato il 30.08.2026, 10:39

PogacarVuelta

Tadej Pogacar ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae nel letto dell'ospedale dove è stato ricoverato ieri dopo la brutta caduta nell'ottava tappa della Vuelta che lo ha costretto al ritiro dalla corsa spagnola che stava dominando. Il campione sloveno è visibilmente acciaccato: cerottone sul sopracciglio, collare cervicale, spalla e mano fasciate e una smorfia eloquente che esprime voglia di lottare e tornare in bicicletta. Il corridore dell'Uae Team Emirates ha accompagnato l'immagine con un sottofondo musicale, 'Stayin' alive' dei Bee Gees, segno che il morale, nonostante tutto, è buono.

La spalla infortunata e sangue ovunque: la caduta shock di Pogacar mette fine alla sua Vuelta
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La caduta di Pogacar

Nella caduta di ieri, avvenuta a causa di un ostacolo sull'asfalto mentre pedalava tranquillo a centro gruppo, Pogacar ha riportato una commozione cerebrale, la frattura scomposta della clavicola, una frattura cervicale stabile a livello della vertebra C7 e abrasioni multiple. La clavicola dovrà essere operata, ma l'intervento è stato rinviato per precauzione data la commozione cerebrale. Solo in seguito si potranno valutare i tempi di recupero le possibilità dello sloveno di riprendersi in tempo per i Mondiali, in Canada, a fine settembre, e gli Europei, che saranno nella sua Lubiana.

 

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