Tadej Pogacar ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae nel letto dell'ospedale dove è stato ricoverato ieri dopo la brutta caduta nell'ottava tappa della Vuelta che lo ha costretto al ritiro dalla corsa spagnola che stava dominando. Il campione sloveno è visibilmente acciaccato: cerottone sul sopracciglio, collare cervicale, spalla e mano fasciate e una smorfia eloquente che esprime voglia di lottare e tornare in bicicletta. Il corridore dell'Uae Team Emirates ha accompagnato l'immagine con un sottofondo musicale, 'Stayin' alive' dei Bee Gees, segno che il morale, nonostante tutto, è buono.