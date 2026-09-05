Pogacar, stagione finita ma c'è il rinnovo con l'Uae Team Emirates: "Ancora molto da realizzare"
ROMA - Un doppio annuncio per Tadej Pogacar, convalescente dopo il grave infortunio rimediato nel corso di una Vuelta che stava dominando (dopo aver già vinto il suo quinto Tour de France).
Pogacar, stagione finita ma c'è il rinnovo con l'Uae Team Emirates
Come comunicato dall'Uae Team Emirates sui propri canali social, il 27enne fuoriclasse sloveno non tornerà in gara per questa stagione ma ha intanto rinnovato il proprio contratto con la squadra fino al 2032."L'Uae Team Emirates-XRG è orgoglioso di annunciare che Tadej Pogacar ha prolungato il contratto con la squadra fino alla fine della stagione 2032", si legge nella nota.
Le parole dello sloveno dopo il prolungamento del contratto
"Fin dall'inizio, questa squadra mi è sembrata casa. Siamo cresciuti insieme nel corso degli anni e abbiamo condiviso momenti incredibili, quindi sono molto felice di prolungare il mio contratto fino al 2032 - sottolinea invece lo stesso Pogacar -. C'è ancora molto che voglio realizzare in questo sport e credo che questo sia il posto giusto per farlo. Sono molto grato per la fiducia che il team ha dimostrato in me e sono entusiasta di ciò che possiamo continuare a costruire insieme".
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