Milesi ad un passo dal sogno: medaglia d'argento nella crono Under 23 dei Mondiali

Nicolas Milesi porta a casa la medaglia d'argento ai Mondiali di ciclismo, in corso di svolgimento a Montreal in Canada . Il ciclista azzurro della Netcompany INEOS Racing Academy ha chiuso con il secondo tempo la gara a cronometro, riservata alla categoria Under 23.

Milesi a 7" dal miglior tempo

Per la compagine azzurra si tratta della seconda medaglia dopo quella (sempre d'argento) conquistata da Filippo Ganna nelal crono maschile. Milesi ha completato la sua prova, percorrendo i 31,3 km previsti, con il tempo di 37'33", sfiorando la medaglia d'oro. L'azzurro è stato infatti battuto per soli sette secondi dall'olandese Ryan Gal, che si è laureato campione del Mondo.

Cattani chiude 21esimo

A completare il podio c'è lo spagnolo Hector Alvarez, che ha chiuso la sua prova a undici secondi di ritardo dal leader della corsa. Il secondo azzurro in gara, Alessandro Cattani, ha fatto registrare il 21esimo tempo, con un ritardo di quasi due minuti dalla vetta (1'59").