Tutto pronto per la XXIX edizione de L’Eroica di Gaiole in Chianti

Proraso rinnova anche quest’anno il suo legame con L’Eroica e sarà sponsor local della XXIX edizione de L’Eroica di Gaiole in Chianti, in programma dal 2 al 4 ottobre 2026. Un appuntamento che rappresenta molto più di una competizione ciclistica: è un viaggio nella storia, nella passione e in un’idea autentica di sport, dove la fatica diventa parte del piacere dell’impresa e ogni dettaglio contribuisce a costruire un’esperienza senza tempo.

È proprio a Gaiole in Chianti, nel 1997, che nasce L’Eroica: da allora, ogni anno, migliaia di ciclisti tornano sulle strade bianche della Toscana per riscoprire il fascino del ciclismo d’altri tempi, tra biciclette storiche, maglie di lana, paesaggi e percorsi capaci di mettere alla prova gambe e spirito. Una manifestazione diventata negli anni un vero movimento internazionale, con una visione che guarda al passato per ispirare un nuovo modo di vivere il ciclismo. È un mondo nel quale Proraso si riconosce profondamente: dal 1948, il brand porta avanti i valori della tradizione, della competenza, della qualità professionale e dell’italianità, trasformando la rasatura in un autentico rituale. È proprio nella cura del gesto, nella passione e nella dedizione che Proraso ed Eroica trovano un terreno comune: due realtà italiane che celebrano la bellezza dell’esperienza, il valore della preparazione e l’attenzione per ogni dettaglio, trasformando una passione in uno stile di vita.

A rendere ancora più concreto questo incontro sarà, anche quest’anno, la Barberia Proraso che tornerà in Piazza Ricasoli, nel cuore del Villaggio Eroico. Uno spazio dedicato alla cura di barba e baffi dove gli eroici potranno affidarsi alle mani di un barbiere esperto e riscoprire il piacere della rasatura tradizionale. La Barberia Proraso sarà aperta venerdì 2 e sabato 3 ottobre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00, e domenica 4 ottobre dalle 10.00 alle 15.00. Il momento più atteso per gli appassionati di stile sarà il tradizionale Concorso Barba e Baffi, in programma venerdì 2 ottobre alle 18.45 in Piazza Ricasoli. Un appuntamento ormai entrato nella tradizione dell’Eroica, che celebra l’eleganza degli eroici attraverso barbe e baffi, abbigliamento d’epoca e biciclette storiche. A essere premiati saranno non solo la barba o i baffi, ma lo stile complessivo, l’eleganza e il portamento di ogni partecipante. In Piazza Ricasoli, Proraso e L’Eroica si incontrano ancora una volta in un’atmosfera d’altri tempi, dove biciclette storiche, stile e tradizione raccontano una passione che continua a vivere nel presente. Perché la tradizione non è nostalgia, ma un modo per continuare a guardare al futuro