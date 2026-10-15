Orgoglio Italia, è argento ai Mondiali di ciclismo su pista a Shanghai

Giunge al capolinea sul più bello il percorso degli Azzurri ai mondiali di ciclismo su pista con la prima medaglia nella rassegna iridata. Il quartetto azzurro composto da Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Alessio Magagnotti si è arreso dopo una prima giornata entusiasmante, in cui aveva dato l'idea di potersela giocare contro i grandi favoriti, allo strapotere della Danimarca in finale. Bévort, Norman Leth, Madsen e Pedersen mettono le cose in chiaro sin dal primo giro, dove guadagnano addirittura cinque decimi per poi continuare ad incrementare la discrepanza chilometro dopo chilometro. Cinque i secondi di differenza al termine della competizione: il 1'01''132 a 1'01''649 vale il secondo titolo mondiale consecutivo per la Danimarca. Prova da ricordare a prescindere per Ganna, Milan, Lamon e il 19enne Magagnotti che riportano la Nazionale sul podio in questa disciplina dopo un'assenza di circa tre anni. Nel frattempo la femminile si giocherà l'oro contro la Gran Bretagna.