"Pedali e veleni": i trent'anni più cupi del ciclismo nel pieno dell'era doping

Un ciclista appena passato professionista combatte per la sopravvivenza durante una grande corsa a tappe nel pieno dell'era doping, rischiando spesso di finire fuori tempo massimo. Mentre attorno a lui si sviluppano grandi scandali e si vivono presunte grandi imprese, la corsa prosegue tappa dopo tappa fino a una conclusione inaspettata e sotto molteplici ombre. Nascosta in un'ambientazione inedita e attraverso personaggi di fantasia, la storia ripercorre i trent'anni più cupi del ciclismo professionistico. "Pedali e veleni", edito da Bolis Edizioni, è il primo romanzo di Samule Prosino, giornalista pubblicista (nato a Casale Monferrato, classe 1987) cresciuto guardando le vittorie di Marco Pantani raccontate da Adriano De Zan e formatosi come ciclista seppur senza successo nella categoria Allievi, vantando un 23° posto come miglior risultato annuale. Ha collaborato con la rivista ticinese sportiva Sportiamo e con Formula Passion. L'opera prima è disponibile già da oggi giovedì 15 ottobre, la presentazione lancio del romanzo è prevista a Begamo per il prossimo 21 ottobre, alle ore 21 presso Bike Fellas Bergamo alla presenza dell'autore.