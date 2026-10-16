Mondiali ciclismo su pista, Jonathan Milan è medaglia d'oro e Pippo Ganna di bronzo

È uno show tricolore quello che va in scena nel velodromo di Shanghai, sede dei Mondiali di ciclismo su pista 2026 , nelle finali dell' inseguimento individuale maschile : medaglia d'oro per Jonathan Milan e di bronzo per Filippo Ganna , che nelle rispettive gare sui 4000 metri si prendono la rivincita sulla Danimarca , che aveva beffato l'Italia nell'atto conclusivo dell'inseguimento a squadre.

Straordinario Milan, campione con record

Che potesse essere la giornata di Milan lo si era intuito già dal mattino, quando in semifinale aveva migliorato il record del mondo di specialità, che già gli apparteneva. In finale con Frederik Madsen, il friulano non ha deluso, rifilando oltre 5" al rivale e andando a bissare il successo del 2024 a Ballerup.

Orgoglio Ganna per un bronzo che vale

Nella finale di consolazione era arrivata la medaglia di bronzo per un rabbioso Pippo Ganna, che aveva sfogato tutta la sua frustrazione per la sconfitta in semifinale con Madsen surclassando l'altro danese Rasmus Pedersen e andandosi a prendere il gradino più basso del podio.