Travolse e uccise Rebellin, niente processo per il camionista colto da malore

"Non luogo a procedere" nei confronti di Wolfgang Rieke, il camionista tedesco che il 30 novembre 2022 travolse e uccise Davide Rebellin nel Vicentino ed era accusato di omicidio stradale aggravato da omissione di concorso e fuga. Si chiude così, con il verdetto della Corte d'Appello di Venezia, la vicenda processuale sulla morte di uno dei più grandi campioni del ciclismo italiano degli anni Novanta e Duemila.