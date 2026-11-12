Travolse e uccise Rebellin, niente processo per il camionista colto da malore

Deciso il non luogo a procedere per Wolfgang Rieke, viste le condizioni di salute. La famiglia del ciclista serena: "La giustizia ha funzionato"
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 12.11.2026, 20:20

CiclismoRebellin

1 / 2

Successiva

"Non luogo a procedere" nei confronti di Wolfgang Rieke, il camionista tedesco che il 30 novembre 2022 travolse e uccise Davide Rebellin nel Vicentino ed era accusato di omicidio stradale aggravato da omissione di concorso e fuga. Si chiude così, con il verdetto della Corte d'Appello di Venezia, la vicenda processuale sulla morte di uno dei più grandi campioni del ciclismo italiano degli anni Novanta e Duemila.

 

Morte Rebellin: le drammatiche immagini della bicicletta distrutta
Guarda la gallery

 

Rieke 'punito' dalla vita

A giustificare la sentenza, le condizioni di salute di Rieke, colpito a maggio 2024 da un grave malore alla vigilia del processo di primo grado, dove venne condannato a quattro anni, nell'ottobre 2024. In estate Enrico Ambrosetti e Andrea Nardin, rappresentanti legali di Rieke, ricoverato da tempo in una struttura per anziani in Germania, avevano chiesto e ottenuto una perizia, affidata al medico Antonello Cirnelli, per valutare la capacità psicofisica del 65enne di partecipare coscientemente al processo d'appello, risultata proibitiva.

1 / 2

Successiva
Tutte le news
Ciclismo

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS