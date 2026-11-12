Travolse e uccise Rebellin, niente processo per il camionista colto da malore
"Non luogo a procedere" nei confronti di Wolfgang Rieke, il camionista tedesco che il 30 novembre 2022 travolse e uccise Davide Rebellin nel Vicentino ed era accusato di omicidio stradale aggravato da omissione di concorso e fuga. Si chiude così, con il verdetto della Corte d'Appello di Venezia, la vicenda processuale sulla morte di uno dei più grandi campioni del ciclismo italiano degli anni Novanta e Duemila.
Rieke 'punito' dalla vita
A giustificare la sentenza, le condizioni di salute di Rieke, colpito a maggio 2024 da un grave malore alla vigilia del processo di primo grado, dove venne condannato a quattro anni, nell'ottobre 2024. In estate Enrico Ambrosetti e Andrea Nardin, rappresentanti legali di Rieke, ricoverato da tempo in una struttura per anziani in Germania, avevano chiesto e ottenuto una perizia, affidata al medico Antonello Cirnelli, per valutare la capacità psicofisica del 65enne di partecipare coscientemente al processo d'appello, risultata proibitiva.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS