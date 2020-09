Viviani: "Deluso dal Tour, ci vediamo al Giro d'Italia"

ROMA - Elia Viviani ha confermato la sua presenza al Giro d'Italia al via il prossimo 3 ottobre. Il corridore veneto sarà la punta di diamante in volata della Cofidis per questa manifestazione. Dopola delusione al Tour de France, l'ex campione italiano e europeo e oro su pista ai Giochi Olimpici di Rio2016, ha deciso di riscattare questa stagione travagliata dal Coronavirus. "Il Tour non è andato come volevo - ammette sui suoi social Viviani - L'obiettivo era vincere almeno una tappa ma non ci sono riuscito. Recriminare sulle occasioni perse è comunque inutile. Dunque ci vediamo al Giro d'Italia dal 3 ottobre".