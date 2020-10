Giro d'Italia: Ganna vince la crono a Palermo, è prima maglia rosa

PALERMO - Filippo Ganna si aggiugica la prima tappa del Giro d'Italia 2020 ed è la prima maglia rosa di questa edizione. Il corridore piemontese del team Ineos-Grenadiers, campione del mondo in carica a cronometro, si conferma nella corsa contro il tempo che ha aperto il Giro d'Italia numero 103 e, al termine dei 15.1 chilometri del percorso da Monreale a Palermo, stampa un tempo di 15'24, precedendo nettamente Joao Almeida e Mikkel Bjerg, entrambi staccati di 22". Ottima prestazione di Geraint Thomas, uno dei favoriti per la vittoria finale, quarto a 23" e capace di guadagnare in classifica generale 26" su Simon Yates e 1'06" su Vincenzo Nibali. A caratterizzare la cronometro tanto vento, qualche goccia di pioggia e anche il brutto incidente per uno sfortunato Miguel Angel Lopez, che, dopo essersi schiantato contro le transenne perdendo il controllo della propria bici, è stato portato via in ambulanza. Domani in programma la seconda tappa della corsa rosa da Alcamo ad Agrigento, di 149 chilometri. Si tratta di una frazione abbastanza mossa con due Gpm e l'arrivo in salita su pendenze non eccessivamente impegnative, scenario perfetto per l'arrivo di una fuga.

Le parole di Ganna

"Ho portato a casa un bellissimo risultato, speriamo sia di buon auspicio per i restanti venti giorni. L'emozione è tanta, riuscire a conquistare la maglia rosa al primo giro è tanta roba". Lo ha detto Ganna al termine della prima tappa del Giro d'Italia 2020, la cronometro da Monreale a Palermo vinta dal piemontese del team Ineos Grenadiers, che si aggiudica anche la maglia rosa: "Ero uno dei favoriti, alla fine ho cercato di sfatare il mito e di rimanere calmo. Grazie a chi mi ha supportato e mi è stato vicino - aggiunge il campione del mondo in carica a cronometro ai microfoni di Rai Sport - Ho ottenuto un fantastico risultato nonostante il vento particolarmente intenso".